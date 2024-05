Legenda hrvatskog skijanja Ivica Kostelić na svom se Facebook profilu oprostio od tragično preminulog prijatelja.

"Ovo sjećanje posvećeno je Luki Vidicu, prijatelju koji je tragično izgubio život u lavini dok je skijao u planinama rodne Kranjske Gore. Kad sam skijao s Lukom, bila je to radost. Bilo bi dovoljno da se samo pogledamo i osjetimo isto uzbuđenje oko istih stvari. Dijeljenje sreće. To sam osjetio kod mnogih svojih prijatelja u planinama. Strast je ono što povezuje sve nas koji volimo planine, uzdiže nas do emocija koje su izvan ljudskog poimanja, povezuje nas na razinu izvan života. Luka će zauvijek biti jedan od nas jer se radi o duhu koji nosimo u sebi. Nosit ćemo taj duh, kao i oni prije nas i oni koji dolaze poslije nas. Moje molitve i sućut idu njegovoj obitelji", napisao je neutješni Kostelić.

