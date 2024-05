Početak utakmice Major League Baseballa između Arizona Diamondbacksa i Los Angeles Dodgersa odgođen je na gotovo dva sata, a razlog je - roj pčela. Umjesto zakazanih 18:40 po lokalnom vremenu, susret je počeo tek u 20:35 sati.

Igrači su završili zagrijavanje, utakmica je trebala početi za pet minuta, a onda se tisuće pčela spustilo na vrh zaštitne mreže. Organizatori su odlučili pozvati pčelara Matta Hiltona koji je podignut na skoro 10 metara u zrak do mjesta gdje su se pčele rojile u Chase Fieldu u Phoenixu.

Foto: Profimedia

Hilton je poziv dobio kada je upravo htio gledati svog šestogodišnjeg sina kako igra svoju bejzbolsku utakmicu, no došao je spasiti stvar te poprskao i usisao pčele.

"Znamo da je ovo bilo jako važno za pokretanje ove utakmice, tako da kada smo čuli da postoji problem s pčelama na stadionu Diamondbacksa, pokušali smo to odmah riješiti", rekao je.

Veliki dio gledatelja koji su bili najbliži roju, evakuiran je i pomaknut na sigurnija mjesta, a onda su svi zajedno glasno pozdravljali Hiltona dok je uklanjao pčele. U to vrijeme iz zvučnika je treštala pjesma "Holding out for a hero" od Bonnie Tyler.

"Nisam to očekivao - mislio sam da ću samo odraditi svoje i otići. Ali, bilo je zabavno," dodao je Hilton, kojemu su dali i da baci prvu loptu za početak susreta.

Dok se čekao pčelarov dolazak, s razglasa je pušten i "Let it Be" od Beatlesa za prigodnu igru riječi Bee umjesto Be.

Inače, nekoliko trening utakmica po toplom vremenu odgođeno je upravo zbog pčela, osobito zbog ekstremno visokih temperatura u Arizoni. Chase Field ima krov na uvlačenje, ali je bio otvoren u utorak dopuštajući pčelama da uđu, a kasnije se i skupe na vrhu zzzaštitne mreže.