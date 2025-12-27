Verstappen Racing službeno je potvrdio ulazak u novu fazu razvoja potpisivanjem višegodišnjeg ugovora s Mercedes-AMG Motorsportom, čime započinje jedno od najzvučnijih partnerstava u svijetu GT utrka posljednjih godina, prenosi F1i.com.

'Oduševljeni smo'

Od sezone 2026. momčad Maxa Verstappena, četverostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1, natjecat će se u GT World Challenge Europe powered by AWS, a glavno oružje bit će Mercedes-AMG GT3, s kojim će nastupati i u Sprint Cupu i u Endurance Cupu. Definitivno, ovo je jaka vijest, prava "bomba" u motosportu...

Operativnu podršku projektu pružat će renomirana momčad 2 Seas Motorsport, koja već ima bogato iskustvo i brojne naslove osvojene upravo s Mercedesovom tehnologijom. Iz Mercedes-AMG-a nisu krili zadovoljstvo novim partnerstvom, a šef odjela Customer Racing, Stefan Wendl, istaknuo je velik potencijal cijelog projekta.

"Oduševljeni smo što je Verstappen Racing za svoj nastup u GT World Challenge Europe odabrao Mercedes-AMG GT3. Uz 2 Seas Motorsport ovaj projekt dobiva snažnu strukturu i veliko iskustvo. Riječ je o izuzetno ambicioznom i vrlo obećavajućem programu“, poručio je Wendl.

Uzbuđenje na vrhuncu

U sastavu momčadi za Sprint Cup ostaje Chris Lulham, koji će i drugu sezonu zaredom voziti za Verstappen Racing, ali sada uz znatno snažniju podršku i veće ambicije. Za sezonu 2026. pridružit će mu se i Daniel Juncadella, iskusni GT vozač s bogatim iskustvom za upravljačem Mercedes-AMG automobila.

Njih dvojica dijelit će Mercedes-AMG GT3 tijekom pet utrka Sprint Cupa, koje se voze na nekim od najpoznatijih europskih staza, dok će kompletan operativni dio voditi 2 Seas Motorsport.

Lulham nije skrivao zadovoljstvo zbog novog poglavlja u karijeri.

"Zaista je uzbudljivo nastaviti natjecanje u GT World Challenge Europe, sada s novim timskim kolegom i novim automobilom. Tijekom prve sezone GT3 utrka puno sam naučio, a prilika da radim s Mercedes-AMG-om i Danielom je nevjerojatna. Jedva čekam početak“, rekao je Britanac.

'Ovaj projekt ima sve što je potrebno za uspjeh'

Slično razmišlja i Juncadella, koji vjeruje da projekt ima sve preduvjete za uspjeh.

"Drago mi je što ću voziti s Chrisom i zahvalan sam Verstappen Racingu na ulasku u partnerstvo s Mercedes-AMG-om. Uz Maxov doprinos i jasnu viziju, ovo je uistinu snažan projekt“, poručio je Španjolac.

Verstappen Racing neće se zadržati samo na Sprint Cupu. U Endurance Cupu Lulhamu i Juncadelli pridružit će se i Jules Gounon, Mercedes-AMG Performance vozač.

Trojac će nastupati u svih pet utrka izdržljivosti, uključujući i legendarnu 24 sata Spa-Francorchampsa, jednu od najprestižnijih utrka u svijetu GT utrkivanja.

Gounon smatra da momčad već od prve sezone ima sve predispozicije za uspjeh.

"S Mercedes-AMG-om surađujem dugi niz godina i drago mi je što to iskustvo mogu nastaviti graditi s Verstappen Racingom. Ovaj projekt ima sve što je potrebno za uspjeh i veselim se zajedničkom radu“, izjavio je Francuz.

Uz tvorničku podršku, vrhunski vozački kadar i jasnu viziju, Verstappen Racing u sezonu 2026. ulazi s ozbiljnim ambicijama. Partnerstvo s Mercedes-AMG-om ne predstavlja samo tehnički iskorak, već i jasnu poruku – momčad Maxa Verstappena želi igrati jednu od glavnih uloga na europskoj GT sceni.

