OTKRIVENI PLANOVI

Južna Koreja se vraća u kalendar Formule 1, očekuje se 400 tisuća gledatelja?

Južna Koreja se vraća u kalendar Formule 1, očekuje se 400 tisuća gledatelja?
Foto: PRAKASH SINGH/AFP/Profimedia

Južna Koreja bila je domaćin četiri utrke Formule 1 između 2010. i 2013. u Yeongamu

17.4.2026.
13:11
Hina
Južna Koreja namjerava se vratiti u kalendar Formule 1 već 2028. godine s Velikom nagradom koja će se održati na ulicama grada Incheona, što promotori tvrde da je financijski isplativo.

Staza, čiji su planovi otkriveni u četvrtak, protezala bi se gotovo pet kilometara ulicama ovog velikog lučkog grada, poznatog po tome što se u njoj nalazi glavna zračna luka u zemlji, zapadno od glavnog grada Seula.

Inspirirana uličnim stazama u Singapuru i Las Vegasu, mogla bi privući 400.000 gledatelja tijekom vikenda, prema riječima dužnosnika grada Incheona.

Južna Koreja bila je domaćin četiri utrke Velike nagrade Formule 1 između 2010. i 2013. u Yeongamu, ali zemlja, dom proizvođača automobila Hyundai i Kia, povukla se zbog financijskih razloga i nedostatka interesa lokalne javnosti, unatoč ugovoru koji je trajao do 2016. godine.

"Sasvim je moguće kombinirati utrke Velike nagrade Formule 1, koje su postale spektakli, s K-kulturom", tvrde sada korejski promotori. K-kultura se odnosi na strategiju meke moći koju vlasti primjenjuju kako bi podržale rast zemlje, što je primjer međunarodnog uspjeha K-popa i korejskih filmova.

"Namjeravamo organizirati kulturne događaje, pozivajući međunarodne umjetnike, na primjer, kako bismo podigli kulturnu i turističku infrastrukturu Incheona na međunarodne standarde".

F1 utrka trebala se održati u Vijetnamu 2020. godine, ali je otkazana zbog pandemije Covid-19 i nije ponovno uspostavljena. Tajland je izrazio interes za domaćinstvo Velike nagrade počevši od 2028. godine.

Također u jugoistočnoj Aziji, Malezija je bila domaćin F1 od 1999. do 2017. godine.

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike