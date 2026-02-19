Alarm u F1: Razlike sve više rastu, neke momčadi već imaju razloga za brigu

Drugi krug predsezonskih testiranja Formule 1 u Bahrain donio je prve jasnije pokazatelje odnosa snaga uoči nove sezone. Dok su neki timovi dobili razlog za optimizam, drugi su se suočili s tehničkim poteškoćama i zaostatkom koji izaziva zabrinutost.

Najbrže vrijeme dosadašnjeg dijela testiranja postavio je George Russell. Vozač Mercedes odvozio je krug u vremenu 1:33.459, dvije desetinke brže od timskog kolege Kimi Antonelli, koji je prošlog tjedna postavio referentno vrijeme 1:33.669 na C3 gumama.

U jutarnjem dijelu najbrži je bio Charles Leclerc s vremenom 1:33.739 na prototipnim gumama, što je ujedno i najbrži krug Ferrari na testiranjima. Ipak, dan za talijansku momčad nije prošao bez poteškoća jer Lewis Hamilton odradio je samo 44 kruga nakon što je zbog nepoznatog problema proveo 90 minuta u garaži.

Među petoricom najbržih našli su se i Lando Norris te Antonelli, dok je vozač Red Bulla, Isack Hadjar, završio šesti. Hadjar je bio jedini koji je vozio cijeli dan, ali je zbog tehničkih poteškoća s rashladnim sustavom motora ujutro odradio tek 13 krugova. Ukupno je skupio 66 krugova uz najbolje vrijeme 1:34.260.

Kako su i strahovali timovi iz sredine poretka, razlika u odnosu na vodeće ostala je značajna. Najbrži među njima bio je Williams, za koji je Carlos Sainz postavio vrijeme 1:35.113, više od sekunde i pol sporije od vodećih.

Alpine, Audi i Racing Bulls zaostajali su između 1.7 i 2.3 sekunde, a za volanom su bili Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto i Liam Lawson.

Posebno težak dan imali su Aston Martin i Cadillac. Aston Martin je zbog problema s pogonskom jedinicom proveo četiri sata u garaži. Kada je Lance Stroll napokon izašao na stazu, uzrokovao je crvenu zastavu nakon izlijetanja u desetom zavoju, što je dodatno skratilo program momčadi. Bolid AMR26 ukupno je odradio 54 kruga, ali je unatoč problemima ostvario napredak od više od dvije sekunde u odnosu na prošli tjedan.

Cadillac je također izgubio oko tri sata zbog tehničkih poteškoća, uključujući probleme sa senzorima. Sergio Perez odradio je 24 kruga, dok je Valtteri Bottas upisao 35, bez značajnog rezultata po pitanju vremena kruga.

Optimističnu notu unatoč izazovima dao je Fernando Alonso, istaknuvši kako vjeruje da su svi problemi rješivi, kratkoročno i srednjoročno. Momčad planira otkloniti poteškoće prije početka sezone u Australiji te nastaviti s razvojem u prvim utrkama.

Aston Martin u sezonu 2026. ulazi s novim partnerstvom s Hondom te uz tehničko vodstvo Adriana Neweya, dok vodstvo momčadi priznaje da su početne poteškoće dijelom rezultat prilagodbe novoj pogonskoj jedinici i razvoja vlastitog mjenjača i ovjesa.

