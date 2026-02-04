Sedmerostruki prvak u opasnosti? Bivši svjetski šampion otkriva brutalnu istinu

Lewis Hamilton, sedmerostruki svjetski prvak, već je na samom početku svog poglavlja u Ferrariju izazvao brojne reakcije i postavio mnoga pitanja o budućnosti svoje karijere.

Od dolaska u Maranello, svaka utrka i usporedba s Charlesom LeClercom u crvenom bolidu pratila se pod povećalom, a prošla sezona dodatno je potaknula sumnje kada je Hamilton sezonu završio tek na šestom mjestu u poretku vozača, što je bio njegov najslabiji rezultat od početka karijere.

Iako je javnost ovih dana više pažnje posvetila njegovoj navodnoj vezi s Kim Kardashian, na stazi stvari ipak pokazuju svjetliju stranu. Hamilton je nakon testiranja nove generacije bolida za sezonu 2026., s novim motorima, aerodinamikom i manjim šasijama, izjavio da mu je vožnja "više zabavna“ nego ikad. Tijekom petodnevnog testiranja u Barceloni postavio je najbrže vrijeme, a bolid opisuje kao "prepoznatljivo živahan, sklizav, ali ipak lakše kontroliran“.

No, unatoč ovim pozitivnim signalima, bivši svjetski prvak Damon Hill iznio je ozbiljnu opasku o Hamiltonovoj budućnosti. Govoreći za podcast The Undercut, Hill je istaknuo:

"Ako motivacija nestane, ako Lewis doživi još jednu sezonu poput prošlih, ne vidim ga da izdrži do kraja sezone. Nema potrebe da sjedi u bolidu i skuplja bodove ako Leclerc pobjeđuje ili ima bolje rezultate od njega.“

Osim izazova na stazi, Hamilton je doživio i značajne promjene u svom timu. Njegov dugogodišnji suradnik Marc Haynes, odgovoran za vođenje Hamiltonovog Project 44 menadžmenta, napustio je tim i prešao u novi F1 projekt Cadillaca, što označava kraj još jedne ere u Hamiltonovoj karijeri.

Sezona 2026. počinje u Melbourneu 8. ožujka, a pre-season testiranja u Bahreinu održat će se od 11. do 13., te od 18. do 20. veljače. Hamilton ulazi u sezonu s ciljem povratka na pobjednički put i s pogledom prema svom osmom naslovu svjetskog prvaka, no pitanje ostaje, koliko je njegova strast za vožnjom još uvijek neugasla?

