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Borci izlaze pred novinare, pratite konferenciju za medije uoči spektakularnog FNC 32 u Osijeku

Borci izlaze pred novinare, pratite konferenciju za medije uoči spektakularnog FNC 32 u Osijeku
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Foto: FNC/Instagram

Konferenciju za medije uoči FNC 32 borilačke priredbe pratite na Net.hr-u

18.6.2026.
12:15
M.G.
FNC/Instagram
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Spektakularna borilačka priredba FNC 32 u Osijeku na rasporedu je ove subote, a dva dana prije nego što borci uđu u kavez, u četvrtak, održat će se konferencija za medije.

Na presici će se medijima će  obratiti Filip “Nitro” Pejić, Vladimir Šikić, Mario Žgela, Borna Bilandžić i Andrej “AK47” Kedveš koji će podijeliti svoje posljednja razmišljanja prije svojih mečeva.

FNC 23 gledajte u subotu 20. lipnja od 19 sati na Voyo

UŽIVO

 

Početak konferencije za medije zakazan je za 14.00

 

FNC 32 fight card:

Filip “Nitro” Pejić vs. Vladimir “Sunshine” Šikić

Tom Breese vs. Marcin Prachnio

Ahmed Vila vs. Alan Villalba

Mario Žgela vs. Deni Mirnić

Laureano Staropoli vs. Jakub Bahník

Agy Sardari vs. Karomatulo Sufiev

Abubakar Soltabiev vs. Simeon Karslidis

Selver Mahmić vs. Aleksandar Mihailović

Andrej Kedveš vs. Vadim Lungu

Borna Bilandžić vs. Emanuel Lupascu

Fnc 32
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