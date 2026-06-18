Borci izlaze pred novinare, pratite konferenciju za medije uoči spektakularnog FNC 32 u Osijeku
Konferenciju za medije uoči FNC 32 borilačke priredbe pratite na Net.hr-u
Spektakularna borilačka priredba FNC 32 u Osijeku na rasporedu je ove subote, a dva dana prije nego što borci uđu u kavez, u četvrtak, održat će se konferencija za medije.
Na presici će se medijima će obratiti Filip “Nitro” Pejić, Vladimir Šikić, Mario Žgela, Borna Bilandžić i Andrej “AK47” Kedveš koji će podijeliti svoje posljednja razmišljanja prije svojih mečeva.
FNC 23 gledajte u subotu 20. lipnja od 19 sati na Voyo
UŽIVO
Početak konferencije za medije zakazan je za 14.00
FNC 32 fight card:
Filip “Nitro” Pejić vs. Vladimir “Sunshine” Šikić
Tom Breese vs. Marcin Prachnio
Ahmed Vila vs. Alan Villalba
Mario Žgela vs. Deni Mirnić
Laureano Staropoli vs. Jakub Bahník
Agy Sardari vs. Karomatulo Sufiev
Abubakar Soltabiev vs. Simeon Karslidis
Selver Mahmić vs. Aleksandar Mihailović
Andrej Kedveš vs. Vadim Lungu
Borna Bilandžić vs. Emanuel Lupascu