Bosanac spreman raznijeti kavez u Varaždinu: 'Teški počeci su me ojačali, sada idem po svoje snove'

Petar Blagojević 29. studenoga ulazi u kavez na FNC-u u Varaždinu, gdje ga čeka borba protiv Benjamina Ajda. Mladi borac priznaje da osjeća pozitivnu tremu, ali upravo ga ona, kaže, čini boljim i fokusiranijim.

"Pozitivne treme uvijek ima, to je ta trema koja mi izoštrava fokus i čini me boljim. Doslovno, ne mogu dočekati 29.11. i meč u Varaždinu. Mogu reći da sam baš spreman," poručuje Blagojević.

Spektakularni FNC 25 iz Varaždina gledajte uživo na platformi VOYO

O protivniku zna tek osnovne informacije.

"Benjamin Ajd je respektabilan protivnik, ne znam o njemu puno osim da se borio na FON-u. Nisam puno pratio, to pustim svojim trenerima, moje je da se borim i da njihovu taktiku pretočim u stvarnost. Idem korak po korak, imam zadatak ispred sebe koji trebam riješiti i onda idemo dalje."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Blagojević je pripreme započeo u Sarajevu, a posljednjih pet tjedana proveo je u Zagrebu s kolegama iz ATT-a.

"Trenutačno sam u Zagrebu i sve prolazi super. Jako sam sretan jer mogu učiti od ovakvih trenera i boraca koji su u ovoj dvorani. Pripremama pristupam maksimalno ozbiljno... Prošli put sam skidao do 77 kilograma, sada do 80, neće biti nikakvih problema iako su oko mene ćevapi i bureci. Maksimalno se fokusiram na ovaj meč."

Tomislav Spahović je ljudska veličina

Poseban odnos ima s legendom Tomislavom Spahovićem, s kojim ga veže iskreno prijateljstvo.

"Naše prijateljstvo seže još od 2023. godine. Tomislav je tada držao otvorene treninge, objavljivao kada i gdje se može doći i trenirati. Ja sam dolazio i tu smo postali pravi prijatelji. Pomažemo si u pripremama, ali prije svega smo pravi prijatelji."

Još kao dijete, Blagojević je pratio Spahovića i sanjao o tome da s njim trenira.

"Kad sam počeo pratiti ovaj sport, tražio sam nekog čovjeka iz Bosne koji se bavi ovim sportom. Tomo je bio naše najveće ime i pratio sam ga doslovno od svoje 11. godine. Kad sam dobio priliku trenirati s njim, to mi je bilo ostvarenje sna. Kada sam ga bolje upoznao, shvatio sam o kakvoj se ljudini radi. Ostao sam fasciniran. Slabo ćete pronaći borca tog kalibra koji će mene stavljati ispred sebe i gurati me. Nesebično mi pruža podršku."

Spektakularni FNC 25 iz Varaždina gledajte uživo na platformi VOYO

'Znam da ću živjeti od ovog sporta'

Blagojević kaže da je odmalena znao da će mu borilački sport biti životni poziv.

"Od prvog dana sam znao da ću zarađivati od ovog sporta, još od 11. godine. Ovo je moj put i jedina stvar kojom se želim baviti i uz to biti sretan. Na početku nitko nije bio za to, svi su bili svjesni rizika, ali sada su svi uz mene. Pravi prijatelji su tu uz mene i samo takve ljude držim pored sebe."

Put do uspjeha nije bio lagan, ali Petar ističe da ga je upravo to ojačalo.

"Bilo je teško u tim počecima, nemamo se što lagati, ali mogu reći da me to dodatno psihički ojačalo. Drago mi je što je tako bilo, opet bih to ponovio i ne bi mi bio problem opet tako živjeti."

Kad je riječ o uzorima, inspiraciju pronalazi u jednom od najpoznatijih boraca današnjice.

"Što se tiče stila borbe, najviše pratim Charlesa Oliveiru. Njegov stil mi se najviše sviđa, a i njegova osobnost je nešto što mi je najbolje", zaključio je mladi borac.

POGLEDAJTE VIDEO: Spahović za Net.hr otkrio kome je posvetio novu frizuru: 'On mi je uzor, a malo i sličimo'