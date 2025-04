Uvijek samouvjereni 'Slo Rocky' najavio novi veliki okršaj: 'I on je samo čovjek'

Miran Fabjan pružio je novu fantastičnu borbu i to na domaćem terenu, u Ljubljani, pred svojim navijačima i to samo dan prije svog 40. rođendana. Michalu Kiti nije dugo trebalo da padne kao klada, nije dočekao ni kraj prve runde. Fabjan ga je srušio serijom udaraca u kojoj je presudan bio fantastični aperkat, da bi onda na podu samo završio posao na veselje prepunih Stožica.

Nastavio je 'Slo Rocky' u svom stilu nakon meča te isprozivao više-manje svakog FNC-ovog teškaša te najavio nove velike stvari u svojoj karijeri. Spominjali su se tu i Ante Delija i Aleksandar Ilić i Darko Stošić.

Nakon meča ugostio nas je u svlačionici gdje nam je u kratkom intervjuu otkrio koga želi sljedećeg i tko mu je sve pomogao da dođe do ovoga:

Prije svega hvala ti što nas ugostio u svlačionici.

Ma da, sad je opušteno, sad smo napravili posao sad se možemo i malo opustiti. Evo, tu se događa priprema za meč i to je to.

Foto: Screenshot

Je li ti ovo najdraži rođendan u životu? Puna dvorana, a svi su došli zbog tebe.

Ne znam je li većina došla zbog mene, svi su došli zbog nas. Ja sam ponosan što sam isporučio što sam rekao da ću isporučiti. Ponosan sam i što sam ponovno digao dvoranu na noge i nadam se da ću još puno puta to napraviti.

Uvijek nakon meča spominješ Zelga, sad si spomenuo još nekoga.

Mislim, spominješ one koji ti pomognu do uspjeha. Dosad je to uvijek bio Zelg, a sad je tu i Nemanja Milošević s kojim sam bio četiri nedjelje sve zajedno i radio parter. Tu su još i Stojanović, Marko Čalić i trener psihofizike Rok Urbančić. Nije to mala ekipa. Tu su svi entuzijasti. Ove ljude se ne plati, ove ljude ne možeš platiti. Ovo su entuzijasti koji ti pomognu za "hvala", tako da su oni najzaslužniji, njima je najteže. Ja sam bar dobro plaćen, a oni sve to rade samo za hvala.

Kako ama baš svaki put uspiješ napraviti ono što kažeš unaprijed?

Dobro, 20 godina sam u sportu.

Pa i mnogi drugi su pa ne uspijevaju.

Imam Zelga koji vidi stvari koje nitko nikad ne može ni zamisliti. Ja razumijem sport i onda dođe Zelg, kaže stvari i vidim da ništa ne razumijem. Stvarno je doktor. Ako je doktor Zelg za taktiku, onda je i Nemanja dokktor za parter. Što će biti sa mnom ne znam, ali bit će velike stvari sigurno.

Toliko velike da i ovoga koji te prozvao, Ante Delija, možeš…

Ubit ću ga, ako dođe do te borbe ću ga ubiti. I on je ništa drugo nego čovjek. Kad ga pogodim to je to.

Već si ušao u 'Miran Fabjan mode'?

Ja sam uvijek u Miran Fabjan modeu. Uvijek za dobru šoru, uvijek za dobro prozivanje. Gledaj, ako Delija misli da će mu biti lako, jako dobro će se iznenaditi.