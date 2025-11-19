FNC spektakl po prvi put u Varaždinu: Batur i Bojković traže iskupljenje

Nakon nezaboravne priredbe u Zagrebu, vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, nastavlja svoju ekspanziju. Po prvi put u povijesti, FNC karavana stiže u barokni grad na sjeveru Hrvatske. Spektakl FNC 25 održat će se u subotu, 29. studenog 2025. godine, u Areni Varaždin, a donosi program ispunjen povratničkim borbama i okršajem za titulu.

Batur protiv poljske legende u glavnoj borbi

Glavna borba večeri donosi dugoočekivani povratak hrvatskog teškaša Martina Batura. Nakon nesretne ozljede i poraza pred domaćom publikom u Zadru, Batur se vraća u kavez gladan pobjede. S druge strane stajat će mu opasni poljski veteran i legenda teške kategorije, Michal "Masakra" Kita. Bit će to pravi ispit zrelosti za Batura, koji pobjedom protiv ovako iskusnog protivnika želi ponovno zasjesti na vrh teškaške divizije.

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO

Povratak "Skullcrasher" Bojkovića i obrana naslova

Varaždinska publika svjedočit će i povratku jednog od najvećih regionalnih talenata, Marka Bojkovića. Nakon što je u Beogradu doživio prvi poraz u profesionalnoj karijeri, "Skullcrasher" se vraća odlučniji no ikad. Njegov protivnik bit će iskusni Belgijanac i KSW veteran, Donovan Desmae, što jamči beskompromisnu borbu od prve sekunde.

Uzbuđenja neće nedostajati ni u borbi za pojas velter kategorije. Aktualni prvak, Poljak Kamil Kraska, prvi put će braniti svoju titulu, a izazivač je opasni brazilski nokauter Igor "Jacare" Cavalcanti.

Ostatak programa jamči vrhunski MMA

Osim glavnih borbi, FNC je pripremio i niz drugih atraktivnih okršaja. U teškoj kategoriji snage će odmjeriti Valdrin Istrefi i povratnik Quentin Domingos, dok će se u srednjoj kategoriji boriti domaći predstavnik Jure Jurić protiv Francuza Mathieua "Pande" Rakotondrazanyja. Program upotpunjuju i borbe bivšeg prvaka Antuna Račića, Emiliana Sordija i Nikole Đurđeva.

Vrata Arene Varaždin otvaraju se u 18:30 sati. Ne propustite MMA spektakl koji će zasigurno obilježiti kraj godine. Ulaznice su dostupne u sustavu Eventim, a za sve koji ne mogu biti u dvorani, osiguran je prijenos uživo na VOYO platformi.

