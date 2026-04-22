Marko Bojković se vraća na mjesto najvećeg poraza u karijeri! Prijeti mu opasni Poljak...

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ponovno je uzburkala scenu najavom novog meča za svoj nadolazeći spektakl u Beogradu. Putem objave na Instagramu, FNC je potvrdio borbu između jedne od najvećih srpskih MMA zvijezda, Marka Bojkovića, i iskusnog poljskog borca Piotra Niedzielskog. Meč će se održati 30. svibnja u Beogradskoj Areni u sklopu priredbe FNC 31.

Sudar mladosti i iskustva

Marko Bojković, poznat pod nadimkom "Skullcrusher", s profesionalnim omjerom od devet pobjeda i dva poraza, ulazi u meč nakon dominantne pobjede u Slavonskom Brodu i slovi za borca koji ponovo ide prema velikim stvarima. Organizacija ga u najavi opisuje kao "najveću zvijezdu srpskog MMA", čime se dodatno podižu očekivanja domaće publike.

Spektakularni FNC 31 event gledajte u subotu 30. svibnja na platformi Voyo!

S druge strane stoji Piotr Niedzielski, znatno iskusniji borac s omjerom od 22 pobjede i devet poraza. Poljak je bivši prvak organizacije Babilon MMA, a iskustvo je skupljao i u velikim svjetskim promocijama poput Bellatora. Ovaj meč samo je dio impresivnog popisa borbi za FNC 31, koji uključuje i dva okršaja za titulu te nastupe poznatih imena poput Darka Stošića i veterana Ivice "Terrora" Truščeka.

Podijeljene reakcije navijača

Kao što je često slučaj s Bojkovićevim borbama, objava je izazvala lavinu komentara i pokrenula raspravu među fanovima. Dok su mu mnogi pružili bezrezervnu podršku porukama poput "gazi Marko!" i "AJMO MARE DO POBEDE", drugi su izrazili svoje kritike.

Spektakularni FNC 31 event gledajte u subotu 30. svibnja na platformi Voyo!

Pojedini pratitelji su se osvrnuli na dogovorenu težinsku kategoriju, ostavljajući komentare poput "Marko catchweight Bojkovic" i "Kad napada pojas u catchweight kategoriju zna li se šta?". Drugi su, pak, smatrali da je izbor protivnika mogao biti drugačiji.

Ipak, značajan dio komentatora stao je u obranu ove borbe, ističući kako je Niedzielski izuzetno ozbiljan i dostojan protivnik. "Gdje su one pi**e što govore da Marko dobija kante? Uđite u oktagon, šta kažete sad???", napisao je jedan korisnik, dok je drugi detaljnije analizirao Poljaka: "Dobar protivnik, iskusan, u prajmu, pobeđivao legit protivnike, iskustvo u Bellatoru, odlično rangiran". Jedno je sigurno: publika u Beogradskoj Areni krajem svibnja može očekivati još jedan "savršeno uparen rat", kako ga je sam FNC najavio.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković nakon velike pobjede: 'Tvrđi sam nego što sam bio, valjda ću biti i pametniji'