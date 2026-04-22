Brkan najavio obračun s neporaženim Englezom: 'Nije se još borio s nekim kao što ja'

Na FNC 30 priredbi u Zadru čeka nas zanimljiv okršaj u catchweightu do 80 kilograma, gdje će Ilija Brkan odmjeriti snage s neporaženim Englezom Chrisom Hillom.

Brkan (5-3) iz ATT Europe vraća se u dobru formu i u meč ulazi s nizom od tri uzastopne pobjede otkako se ponovno aktivno posvetio MMA-u.

S druge strane stoji Chris Hill (5-0), dosad neporaženi borac iz Engleske koji je opasan u svim segmentima. Bilo u stojci ili parteru, Hill traži završnicu i ne ostavlja dojam borca koji čeka odluku sudaca.

Uoči ovog zanimljivog dvoboja, razgovarali smo s Ilijom Brkanom o njegovoj formi, povratku pobjedama i pripremi za jednog od najopasnijih protivnika dosad.

Nakon Podgorice, slijedi Zadar, jesu li spreman za nove izazove?

Odradio sam taj meč, malo se odmorio i brzo krenuo opet u treninge. Bilo pitanje kada ću opet u kavez, četvrti ili peti mjesec. Ljubljana je bila popunjena tako da sam dobio priliku za Zadar. Forgi mi je prišao i pitao me: 'Kaj hoćeš raditi?', rekao sam mu Ljubljanu ili Zadra i onda me obavijestio da su Stožice pune i da će vjerojatno biti Zadar. Dobio sam protivnika i krenuo se spremati.

Kako danas gledate na povike s tribina Morače?

Mislim da su me samo dodatno motivirali svi iz publike koji su tako 'navijali', neka. Nadam se da će i moji tako navijati za mene u Zadru. Ovo mi je prvi put, ali ne prvi put u Hrvatskoj naravno. Beograd je najveća Arena, ali ipak nekako se najviše želim boriti pred domaćom publikom.

Otac je iz Tivta, a mama je tu iz Zagreba. Bilo je i u Podgorici dosta moje publike, ali nisu mogli nadglasati Mihailovićeve. Bilo je dolje dosta neočekivano i ružno. Mojih 50-60 ljudi je vikalo: Ilija, Ilija, bilo je to dosta tiho, ali čuo sam. Imam osjećaj da je u jednom trenutku cijela dvorana počela moje ima izgovarati, a onda kada su shvatili da ja nisam 'njihov'. Znam ja da to nije do crnogorske publike ili naroda, tamo je bila navijačka skupina Varvari pa su pjevali svoje pjesme koje pjevaju i na utakmicama.

Je li Hill tvoj najteži ispit do sada?

Hill je borac iz Engleske, jako kvalitetan, čini mi se da je on i nekakav trener u toj svojoj dvorani. Ima jako dobar score, ali mislim da je njegov score puno bolji od boraca s kojima se borio. Smatram da se još nije susretao s nekim kao što sam ja. Mislim da će borba to pokazati. Ima on svakako dosta rupa i u stojci i u grapplingu. Ima neke nokaute, ali većinu je ljudi završio submissionom, to mu je po mom mišljenju najjača strana.

Vidi se napredak, na što ste najponosniji?

Najviše sam ponosan na taj svoj psihički napredak. Sazrio sam, smatram da puno lakše mogu u borbu prenijeti sve svoje znanje i tehnike. Mentalno sam najviše napredovao. U ATT-u radim sa svima, svi smo na okupu.

Za one koji vas ne znaju, čime ispunjavate svoje dane kada fokus nije na treninzima i mečevima?

Imam jednu stvar na koju sam izrazito slab, a to su psi. Ja kao mali nikada nisam imao psa, roditelji su mi stalno govorili da pas nije za stan. Čim sam se preselio sam, uzeo sam si prvog psa, a sada od nedavno imam i drugog.

Plan nakon Zadra?

Nakon Zadra je plan boriti se opet krajem godine, ono što bude najbolja prilika, to ću raditi. Možda Sjeverna Makedonija ili Crna Gora!

POGLEDAJTE VIDEO: Kombinacija hrvatskog borca ostavila komentatora bez riječi: 'Sve mu je prošlo!'