Hitman: 'Iskustvo je na strani poljskog borca, ali mislim da će Batur to rutinski pobjediti'

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), nastavlja sa širenjem i ulaganjem u budućnost borilačkog sporta, a nove borbe na rasporedu su 29. studenog u Varaždinu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Borba večeri donosi dugoočekivani povratak hrvatskog teškaša Martina Batura, koji će se suprotstaviti legendi teške kategorije, Michalu "Masakri" Kiti. Taj dvoboj označava veliki povratak Batura nakon ozljede koljena. Kita, s druge strane, dolazi kao "turist" nakon bogate karijere koja je započela još 2006. godine. Odradio je 39 borbi, pobijedivši u njih 22, uključujući i pobjede protiv bivšeg UFC prvaka Ricca Rodrigueza i brata Alistara Overeema, Valentijina. Upravo je to iskustvo velikih mečeva glavni razlog velikog iščekivanja ovog dvoboja.

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno pratite 29. studenog na platformi VOYO.

"Nema što, iskustvo zaista jest na strani poljskog borca, ali mislim da će Batur doći do rutinske pobjede, za što i navijam. Ako moram dati predikciju, bila bi to pobjeda Batura uz prekid u drugoj rundi", izjavio je za Net.hr Savo "Hitman" Lazić.Lazić je prokomentirao i drugi veliki dvoboj večeri – borbu za titulu između Igora Cavalcentija i branitelja naslova Kamila Kraskog. Kraski će ovo biti prva obrana titule nakon što ju je u svibnju osvojio pobjedom nad srpskim borcem Stefanom Negucićem.

"Što se tiče Kraskine obrane titule, također mislim da će to biti rutinska borba jer sam ga gledao i analizirao prije njegove borbe protiv Stefija (Stefana Negucića)... Nema što, jako opasan protivnik, ali pojas će ovog puta ostati kod njega jer je u svim segmentima bolji od Brazilca."

Osim ta dva dvoboja, gledatelji na platformi VOYO mogu pratiti i mnoštvo drugih zanimljivih borbi, a o svemu više pročitajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC sprema spektakl, Forgač otvoreno najavio: 'Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad'