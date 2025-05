Borba veterana, povratak prvaka i pravi ženski okršaj: Evo gdje gledati novi FNC spektakl!

Danas, u subotu, 3. svibnja 2025., Medulin će biti domaćin premijernog izdanja FNC Knockout priredbe – novog projekta Fight Nation Championshipa koji donosi pregršt uzbudljivih borbi. Nekima će to biti prilika za iskupljenje, a nekim mladim talentima prilika za dokazivanje.

Cijeli spektakl možete pratiti na platformi VOYO od 20:00 sati.

Glavna borba: Krvavi šah veterana

U središnjoj borbi večeri, hrvatski MMA veteran Stipe Brčić (11-5) suočit će se s iskusnim protivnikom iz Srbije, Nikolom Đurđevom (6-3), u bantam kategoriji. Brčić, bivši izazivač za pojas u Cage Warriorsu, donosi bogato iskustvo iz velikih europskih organizacija. Đurđev nije najbolje krenuo, ali trenutno je u nizu od tri pobjede. Poznat je po svojoj čvrstoj obrani i taktičkom pristupu, što obećava napetu borbu.

„Pobjeda“, kratko je rekao Nikola na vaganju. „Sutra igramo šah po mojim pravilima“, poručio je samouvjereni Brčić.

Povratak prvoga prvaka

Ostale borbe na fight cardu također pružaju niz uzbuđenja. U oktogon se vraća i bivši prvak FNC lake kategorije Daniel Bažant, koji traži svoje iskupljenje nakon nekoliko neuspjelih nastupa. Bažant je poznat po agresivnom stilu, dok njegov protivnik Uroš Vesić voli završiti protivnika rušenjem i gušenjem. Ne sumnjamo da će ova sunaslovna borba biti prava poslastica za ljubitelje MMA-a.

„Dođite i vidjet ćete kako će završiti“, rekao je Vesić na vaganju u petak. „Jedva čekam“, dodao je Bažant.

Talenti željni dokazivanja

Tu je i meč velter kategorije između hrvatskog borca Ilije Brkana i Slovenca Ante Vujića. Ova dva mlada borca željna su dokazivanja. Obojica imaju po dva nastupa za FNC, ali još uvijek čekaju na prvu pobjedu. Brkan ima nešto bolji ukupni skor u profesionalnim MMA mečevima (3-3-0), a poznat je po atraktivnim i eksplozivnim nastupima. Prošle godine pobijedio je Zorana Zeljka, što mu svakako daje veliku injekciju samopouzdanja za večerašnji meč.

Ženski borilački spektakl

FNC Knockout donosi i pravi okršaj u ženskoj kategoriji, gdje će se boriti Anabruna Radoš i stručna sukomentatorica FNC-a na Voyo platformi, Sara Luzar Smajić. Sara je blagi favorit u ovom meču – već je pokazala svoj talent, a smirenošću i fokusom može pokazati sve što zna. S druge strane, Radoš ima opasne direkne udarce, voli ući u razmjenu i njeguje agresivan stil, tako da nas čeka neizvjesna borba.

No to nije sve! FNC Knockout donosi još pregršt borbi, među kojima izdvajamo okršaj u kategoriji do 65 kg između Roka Krušića i Voje Katanovića, perolaku kategoriju u kojoj se bore Nezir Šeferović i Randy Mboy, te srednju kategoriju između Nemanje Dojčinovića i Saše Klinca.

Cijeli program možete pratiti uživo na platformi VOYO od 20:00 sati. Ljubitelji borilačkog sporta, ne propustite ovu večer ispunjenu adrenalinom!

