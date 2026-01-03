FREEMAIL
KAKVA GODINA /

Čeka nas spektakl za spektaklom, a Slavonija i Dalmacija se vesele: FNC objavio evente

Čeka nas spektakl za spektaklom, a Slavonija i Dalmacija se vesele: FNC objavio evente
Foto: Sime Zelic/pixsell

Tri tjedna nakon Münchena, FNC se vraća u Slavoniju

3.1.2026.
9:51
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Iza FNC-a je najbolja godina ikada, a ne sumnjamo da će 2026. još dodatno pomaknuti granice. Tome će pridonijeti i veliki event u Münchenu sedmog veljače, a sada je FNC objavio mjesta održavanja još četiri eventa u prvom dijelu godine.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr i gledajte na platformi Voyo.

Tri tjedna nakon Münchena, FNC se vraća u Slavoniju. Posljednji dan veljače donosi FNC 28 event iz Slavonskog Broda. Početak proljeća rezerviran je za Sloveniju. FNC Vikings održat će se u ožujku na slovenskoj lokaciji koja će tek biti objavljena, a znamo da nas 11. travnja čeka spektakl u Stožicama jer se FNC 29 održava u Ljubljani.

 

 

Još jedan poznati FNC grad, da tako kažemo, ugostit će FNC 30. Bit će to Zadar 9. svibnja. Prva polovica 2026. stvarno obećava spektakle, a veselimo se što će nam FNC pripremiti nakon toga.

POGLEDAJTE VIDEO: TOP 5 FNC NOKAUTA 2025. GODINE

FncSlavonski BrodZadar
Čeka nas spektakl za spektaklom, a Slavonija i Dalmacija se vesele: FNC objavio evente