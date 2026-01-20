FNC na platformi Voyo iduće dvije godine ekskluzivno u čak šest zemalja: 'Zajedno podižemo razinu MMA sporta u regiji'

Predsjednik FNC-a Dražen Forgač potpisao je ugovor za 2026. i 2027. godinu s RTL-om Hrvatska. Nastavak i proširenje suradnje sa streaming platformom Voyo, otkriva Forgač, iznimno ga veseli te ima veliko značenje za razvoj MMA sporta u regiji. MMA spektakli ekskluzivno su dostupni u čak šest zemalja regije.

"Izuzetno smo zadovoljni potpisom ovog ugovora te nastavkom i proširenjem suradnje s platformom Voyo. Ovo partnerstvo dodatno će popularizirati FNC i učiniti naše evente još dostupnijima široj publici, čime zajedno podižemo razinu MMA sporta u regiji", istaknuo je Forgač.

Zadovoljstvo zbog nastavka uspješne suradnje s FNC-om ne krije ni Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja RTL-a.

"Nakon tri godine uspješne suradnje s FNC-om, s ponosom produžujemo ekskluzivno prikazivanje prijenosa uživo na platformi Voyo za dodatne dvije godine. Dosadašnje prijenose FNC-a uživo u Hrvatskoj i Sloveniji sada širimo i na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sjevernu Makedoniju te Crnu Goru, čime FNC postaje dostupan gledateljima u ukupno šest zemalja. Ovo partnerstvo potvrđuje koliko su FNC i RTL snažno povezani zajedničkom ambicijom da MMA u sljedećim godinama doživi još veći regionalni rast i vidljivost", zaključio je Lončarić.

Foto: Rtl

Veliki spektakl obožavatelje MMA sporta očekuje na platformi Voyo već 7. veljače, kada FNC organizacija po prvi put odlazi izvan granica naše regije! U SAP Garden Areni u Münchenu ispred 11 500 ljudi, u glavnoj borbi večeri za titulu prvaka teške kategorije borit će se aktualni prvak Ivan Vitasović i izazivač Hatef Moeil.

Korisnike platforme Voyo očekuju uzbudljive dvije godine - uz vrhunske borbe i revanše, na svim SMART TV uređajima, mobitelima i desktopu.

