Andi Vrtačić nakon neprijateljskog dočeka beogradske publike: 'Uzimam to k srcu, a evo i zašto...'

FNC 23 pružio je do sada neviđeni spektakl za MMA fanove u Beogradu i cijeloj regiji. Jedan od onih koji su istinski željeli napraviti taj spektakl je pulski vatrogasac Andi Vrtačić koji je ostao vidno razočaran i svojom izvedbom i reakcijom beogradske publike nakon meča s Piotrom Strusom.

Nažalost, nisam pružio meč kakav sam očekivao da ću pružiti. Nisam napravio spektakl, ali što te ne ubije, to te očaja. U ponedjeljak sam već u dvorani i idem ispravljati greške koje sam radio i neka srljanja. Vjerujem da ću sljedeće put uzeti meč večeri", rekao nam je Andi Vrtačić.

Podsjetimo, član pulskog Trojana, koji vodio prekaljeni MMA stručnjak Zelg Galešić, najavio je nikad viđeni spektakl, ali već nakon prve runde kao da je ponestalo snage hrvatskom borcu. Publika je već u drugoj rundi počela sa zvižducima, a evo kako je Andi reagirao na to.

"Uzimam to k srcu. Nikad ne biram protivnike, uvijek dajem sve od sebe, uvijek idem u taj kavez poginuti. Dajem 100% i uvijek želim pružiti atrakciju. Ovo me baš pogodilo jer nisam uspio ostvariti to što za zacrtao. Nažalost, publika je ostala razočara, nije se ostvarilo što sam najavio. Ali, Bože moj, što je tu je", poručio je Andi pa nastavio:

"Teško mi je sada biti objektivan odmah nakon meča. Ne mogu ovako vruće glave, pogledat ću snimku. Kada su počeli zvižduci, želio sam ga nokautirati, na kraju nije to bilo to. Realno, ne može se u 12 dana složiti taktika, ali nije. To je ostavilo svoj danak u meču", govori nam Andi Vrtačić koji će uskoro opet u kavez.

"Ne smijemo još ništa javno govoriti, ali reći ću samo da me kroz mjesec i pol čeka novi meč...", zaključio je na kraju.

