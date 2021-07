Hrvatski izbornik Zlatko Dalić se u četvrtak navečer pojavio na HRT-u u emisiji Europeo te je prokomentirao Rebićev istup, ali i brojne druge teme. Među ostalim govorio je o Luki Modriću i neizravnim prozivkama Andreja Kramarića uoči Eura.

Kopačke i voda

Rebićeve kopačke i Gvardiolova voda bile su nezaobilazna tema.

"Igrači mijenjaju kopačke tijekom igre, to se zna dogoditi, ali ne primiš gol i ne primijetiš. Ovaj put to nam se osvetilo. Imali smo posjed lopte, brzo smo je izgubili i oni su nam dali gol s igračem više. Nisam ja o tome odlučivao. Kopačke su bile kod aut-linije, nisam se snašao u toj situaciji. Ne mogu ja voditi brigu o kopačkama, vodi, klupi. I mene je to iznenadilo", rekao je pa je na red došao Gvardiol.

"Ja snosim odgovornost za sve i ja od nje ne bježim. Da je Gvardiol pitao vodu, ja bih mu dao vodu. Pili su je i Španjolci, ali brzo su je bacili. To je nepažnja i kiks, oni su odigrali dijagonalu i zabili. Nisu nas kaznili iz puno boljih šansi, nego iz ove dvije situacije i zato mi je žao. Nisam vidio da pije vodu, ali i ja bih mu dao da me tražio. Kaznilo nas je, tako se dogodilo i ne mogu tu tražiti uzroke", ispričao je i odgovorio na pitanje je li prekasno išao s izmjenama.

Pravi put

"Sve što smo napravili u drugom poluvremenu bilo je pogođeno, dobro i na vrijeme, Dokaz je da smo došli s 3:1 na 3:3. Uvođenje Budimira, Pašalića i Oršića, očito smo pogodili. Igrali smo va banque i tako je bilo. Možda bi bilo gore da smo igrali od početka s tim igračima, Oršić i Budimir imali su šansu protiv Cipra u Rijeci i nisu je iskoristili. Mi smo i bez njih prošli grupu, dakle nema posljedica na rezultata. Oni su šutjeli i radili dobro. Igrač mora biti nezadovoljan, što će mi igrač koji je sretan što ne igra? Oni su šutjeli i radili i čekali svoju šansu, to su napravili Oršić, Budimir i Pašalić, oni su čekali šansu da meni pokažu da sam ja bio u krivu i to je pravi put, a na kukati javno", poručio je.

Kramarić i Modrić

Kramarić je i prije Eura neizravno prozivao izbornika.

"Jako je važan ambijent za reprezentaciju, a sigurno je da atmosferi ne pridonose takve izjave, to doprinosi samo negativi. Najvažnije je ono što govoriš na terenu. Tko će svima njima udovoljiti i da igraju ono što igraju u klubu? Svatko igra drugačije. Mi imamo trojicu veznih igrača i oko njih moramo graditi druge. Nema mjesta za polušpicu… Moramo staviti igrača lijevo i desno. Nekom se vrati na pravi, nekom na krivi način. Puno je tu detalja koji se moraju dozvoliti da bi se zadovoljio rezultat. Od prvog dana bila je atmosfera atomske bombe, pumpalo se, što nije bilo dobro", kazao je.

"Ostaje li Modrić za Katar? Luka će sam odlučiti, to je na njemu. Razgovarat ćemo. Bila bi velika šteta da ode, on može dati još puno, barem do Katara, no odluka je na njemu, da sam odluči što i kako dalje. Razgovarat ću i s ostalim igračima, moramo obaviti razgovore, moramo neke stvari promijeniti", izjavio je i naglasio kako bi otišao s klupe reprezentacije da su izgubili od Škotske.