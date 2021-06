Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, sad trener Nikola Jurčević, radio je sa Slavenom Bilićem u periodu od 2015. do 2017. kao pomoćnik u West Hamu i kad tome pridodamo njegovu strast za engleskim nogometom, on je pravi izbor za komentiranje jučerašnje utakmice Engleske i Hrvatske na otvaranju Eura u skupini D na Wembleyju (poraz Hrvatske 1:0).

'Poslije utakmice sam bio prazan'

Popularni Jura nam je otkrio kako je nakon utakmice malo bio prazan...

"Iza dva razloga. Prvi je što nisam bio svjestan da je to Euro, da počinje turnir, s obzirom na cjelokupnu atmosferu koja se prije događa oko koronavirusa i tako, nedostajala mi je ona prava napetost i atmosfera. S druge strane, bio sam malo prazan jer sam bio dojma da smo ipak mogli napraviti više", govori nam u uvodu Nikola Jurčević i nastavlja:

"Engleska me nije impresionirala, iako je na kraju zasluženo pobijedila. Bili smo solidni ali nedovoljno aktivni prema naprijed i u ofenzivnom dijelu nismo napravili ništa. No, to je bila prva utakmica, čekaju nas oni suparnici od kojih smo objektivno bolji pa će biti drugačije. Isto tako, čim sam vidio sastav da igra Kramarić desno na krilu, moram reći da sam bio iznenađen. Krama s te pozicije ne može Hrvatskoj donijeti ono u čemu je najjači, znači opasnost za gol, prema statistikama on je najveći hrvatski golgeter. Desno, duboko u obrani, on je čak to i korektno odradio, trudio se pomagati defanzivno ali apsolutno je bio predaleko od gola, stoga mi taj potez nije bio logičan. Što se tiče Gvardiola, on je mlad, veliki talent, desetak godina je ispred njega da bude nositelj obrane Hrvatske, to očekujem od njega. Bio je solidan. U svakom slučaju, ne bih sad nakon prve utakmice sipao neke kritike na račun tako mladog igrača".

'Jačina Engleske nam može biti alibi, ali...'

NET.HR: Treba li zabrinjavati neefikanost u napadu?

JURČEVIĆ: Gledajte, naravno da treba, možda sad u nekom kontekstu da je to ipak bila Engleska, u tome možemo naći neki alibi. Međutim, dosta dugo ne zračimo nekom opasnošću u ofenzivnoj igri i sasvim sigurno da nas to zabrinjava. Možemo se samo nadati da će naši ofenzivni igrači proraditi na sljedećoj utakmici. Jel', to nam treba. Bez toga, ne možemo računati na neku ozbiljniju ulogu na Euru.

NET.HR: Brozović je odigrao loše. Je li on u biti bio žrtva Dalićevog sustava igre s Kramom desno na krilu, Rebićem u špici i Gvardiolom na lijevom beku?

JURČEVIĆ: Mislim da ne, nije on imao problem sa fizičkim stvarima, trčanjem, pokrivanjem prevelikog prostora, jednostavno se dogodila takva utakmica, napravio je tri-četiri tehničke pogreške koje njemu stvarno nisu svojstvene, gledajući igre u Interu i u reprezentaciji, jednostavno nije bio na pravom nivou. Mislim da nema to veze s nekom taktičkom postavkom.

NET.HR: Kovačić je odigrao sjajno, bio je naš najbolji pojedinac na utakmici...

JURČEVIĆ: Kovačić je dosta bio na udaru kritika, što se tiče svojih predstava u dresu Hrvatske, ponekad i neopravdano. Jer, potpuno je drugačiji način igranja u reprezentaciji ili klubu ali sama činjenica da je čovjek igrač europskog prvaka, da mu Tuchel koji je TOP trener neizmjerno mu vjeruje, u principu je vrlo važan u Chelseaju, dovoljno govori o njegovim kvalitetama. Ovo jučer je bila jedna naznaka što Kovačić može sa svojim prodorima iz drugo plana, sa slalomima i slično, očekujem od njega da u budućnosti bude još bolji i da polako pokušava sve više preuzimati ulogu Luke Modrića, jer danas-sutra će Lukino mjesto ostati upražnjeno. Većina naših igrača pomalo razmišlja: 'Aha, da loptu Luki a mi ćemo biti tu kao neka pripomoć'. Svi moraju preuzeti svoj dio odgovornosti a ne samo da ovisimo o tome koliko će Luka Modrić, koji stvarno igra izvanredno, koliko će biti na lopti.

'Protiv Češke očekujem Hrvatsku s gardom'

NET.HR: Što očekujete u petak u 18.00 protiv Češke?

JURČEVIĆ: Očekujem definitivno Hrvatsku s jednim gardom, s puno više inicijative i samopouzdanja, s takvim gardom s kojim ćemo pokazati da smo dominantniji i bolji. Ako se na takav način postavimo i s njim uđemo u utakmicu, bez kalkulacija ili straha, ako pokažemo da možemo davati golove, onda možemo pobijediti Češku.

NET.HR: Bi li Dalić protiv Češke treba posegnuti za klasičnim centarforom, primjerice Petkovićem ili Budimirom?

JURČEVIĆ: Mislim da će se to i dogoditi. Ovo je bila jedna kao ideja sasvim razumljiva na određeni način, s Rebićem koji ima jednu silinu i brzinu, na širokom prostoru sam očekivao da može Englezima raditi probleme. Mora se priznati da se Rebić trudio ali ostao je bez ikakvog učinka jer su Stones i Mings odigrali perfektno. Tako se dogodilo, odigrali su ljudi bez greške. No, protiv Češke se očekuje već hrvatska aktivnost, ofenzivni pristup, Dalić će sigurno staviti centarfora samo je pitanje za koga će se odlučiti. Da li će to biti varijanta klasični centarfor ovako malo robusniji, igrač okrenut leđima poput Petkovića ili Budimira ili treća opcija Kramarić kao jedna lažna devetka. Mislim da će na kraju igrati s robusnijim jednim u napadu.

Skupina D Eura: Engleska 3, Hrvatska 0, Češka, Škotska