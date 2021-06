Bivši nogometaš i belgijski reprezentativac, Zagrepčanin, dečko iz Prečkog s "nogometnom naukom" položenoj na popularnoj kockici a kasnije i u Španskom Branko Strupar (51), smatra kako nema razloga za brigu i kako Hrvatska ima odličnu momčad koja je u nedjelju poslijepodne na Wembleyju odigrala dobru utakmicu na otvaranju Eura u skupini D protiv Engleske (poraz 1:0).

'Odigrali smo dobro ali samo dobro

"Samo dobru. Nažalost, za pobjedu nad Englezima treba više od toga", govori nam Branko Strupar koji je od 1999. do 2003. igrao za Derby County i specijalist je za engleski nogomet...

"Englezi su bili za nijansu bolji i zasluženo slavili. Utakmicu su otvorili sa željom da zabiju što prije gol. Imali su dvije velike prilike, jednu smo uspjeli izvući od stativu kad nije ušla. Bili su prvih 20 minuta bolji, nadmoćni ali nakon 25 minute je i Hrvatska došla do posjeda lopte, oni su se ispuhali nakon silnog pritiska i tu smo se mi vratili u ravnotežu i sasvim mirno priveli poluvrijeme kraju", rekao nam je Branko Strupar i nastavio:

"Početak drugog dijela je izgledalo kao da će utakmica završiti 0:0. Međutim, mala nepažnja kroz sredinu, prazan prostor, dva uklizavanja koja nisu urodila plodom i odlična lopta u dubinu i Sterling to ne prašta. Za taj gol su realno i bili bolji ali me nije nešto posebno impresionirala Engleska, oni su moćna momčad ali da su nas razvalili, nisu. To je samo to, ništa se ne mijenja, idemo dalje, idemo dobiti Čehe i to je to. Inače, bili su teški uvjeti za igru, baš vruće u Londonu. Svi su u Hrvatskoj ali maksimum, možda malo neočekivana postava Hrvatske ali ne znam, možda je izbornik mislio da je najbolje upravo to".

Dalić se odlučio na tri važna poteza

Svojevrsno Dalićevo iznenađenje možda je bilo to što je Joško Gvardiol započeo utakmicu umjesto Borne Barišića, Rebić u vrhu napada i Kramarić na krilu. Barišić je završio na tribinama zbog problema s ozljedom s kojom se bori zadnjih dana. Barem je tako kazao Zlatko Dalić...

"Mene je to iznenadilo, znao sam da se priča ali mislio sam da se to neće dogoditi. S Bornom Barišićem očito nisu htjeli riskirati jer je još malo ozlijeđen. Gvardiol je potencijal, za njega je velika stvar što je debitirao na Euru ali meni je za njega prirodnija pozicija stopera ali dobro. Super da je polivalentan, može se snaći na boku ali ja ga više vidim u centrali, u sredini. Nije me razočarao, možda je bio impresioniran malo u početku onda ga je Foden malo izbacio i pogodio stativu, ali to je bila majstorija Fodena. Bio je dobar. Ono što me jedino malo muči, iako je to i do snage suparnika, je to što je Hrvatska premalo napravila prema naprijed, ono stopostotnu šansu složila u 90 minuta. To su bili pokušaji ali ne i šanse", objašnjava nam Strupar koji je kao napadač Genka 1998. postao najbolji strijelac belgijske lige sa 22 gola, a 1999. godine postao i prvak Belgije, zaključuje:

'Englezi nam nisu dozvolili da nešto iskreiramo'

"To je bila i snaga Engleza koji nam nisu dozvolili da nešto iskreiramo. Rušili su i Modrića, Brozovića i Kovačića u samom začetku, nije bilo pravih lopti da Rebić pobjegne ili Kramarić nešto više napravi. Poslije kad je Petković ušao bilo je već kasno. Premalo kreiramo, o tome se dosta priča. Protiv Armenije smo imali šanse koje nismo realizirali, onda smo dobili gol. Dobro, čovjek je zabio eurogol ali opet. Fulali smo šanse, nakon toga protiv Belgije nismo ni iskreirali. Ni danas nije bilo to to, poluvolej Rebića i Perišića. Ozbiljnije nismo ugrozili Engleze. Mislim da će se sad sistem mijenjati, da će ući i Petković ili čak Budimir. Dosta igrača koji ti trebaju da vežu stopere i sudjeluju u igru. Treba malo više igrača ulaziti u završnicu. Ali imamo snagu".