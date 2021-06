Nogometaši Hrvatske su u nedjelju poslijepodne na Wembleyju, u 1. kolu skupine D Europskog nogometnog prvenstva, izgubili od Engleske s 1:0.

Sterling zabio u 57.

Pogodak odluke zabio je sjajni brzonogi Raheem Sterling u 57. minuti.

Englezi su žestoko pritisnuli na početku i već u 6. minuti odlični mladi Foden je pogodio stativu. Domaćin je imao odličnu priliku i u 9. minuti, no Livaković je sjajno obranio Phillipsov udarac...

U nastavku prvog dijela gledali smo "šahovsku partiju" bez većih prilika. Nažalost, Hrvatska u prvih 45 minuta nije uputila niti jedan udarac u okvir suparničkog gola. U drugom je tek Luka Modrić uputio udarac s nekih 25 metara u okvir gola ali bez opasnosti za Pickforda. Pašalić je isto imao šansu ali ništa ni od toga nije bilo pred kraj susreta. Trudili su se hrvatski nogometaši izjednačiti ali na kraju nisu uspjeli. Hrvatska nogometna reprezentacija na kraju je upisala prvi poraz na otvaranju Eura...

"Tu i je problem još veći za nas, što Englezi nisu oduševili ali bila je ovo jedna skroz specifična utakmica na otvaranju natjecanja za Hrvatsku. Dvije odlične reprezentacije, očekivani početak Engleza već u našoj trećini, gdje smo radili pogreške, pokušali na silu izbaciti s loptom, sa pasom, bili nesigurni i čak smo se povukli. Hrvatska već standardno sterilna prema naprijed i tu treba tražiti razloge poraza. Ne znam osim Luke je li Hrvatska uopće imala udarac u okvir gola. S premalo igrača dolazimo u završnicu. Dosta nam se bazira igra preko bokova, puno centaršuteva. Onda bi bilo logično da igramo s jednim klasičnim napadačem", kazao nam je naš stalni sugovornik nogometnih zbivanja Igor Pamić i nastavio:

'Vjerujem da Dalić zna najbolje ali...'

"Da vas ja pitam, je li Ante Budimir na Europskom ili nije? Slažem se da Dalić kombinira neke druge u špici međutim vrijeme je da se razbistri taj način igre, imamo još vremena. Vjerujem da Dalić zna najbolje ali Ante Budimir je zabio najviše golova ove sezone poslije Kramarića, skoro kao i svi ostali koji su danas nastupili. O tome treba razmišljati, sreću treba isprovocirati. Isto tako, Englezi su nas navukli, točno se vidjelo kako u početku nas nisu uspjeli probiti. Malo su se povukli i čekali da se otvorimo. Čekali su tu svoju kvalitetu prema naprijed koja je došla u jednom trenutku na naše velike greške. Gvardiol ukliže i ispadne, Ćaleta - Car ispadne, umjesto da se Vida povuče on ostavi slobodan prostor. Vrsaljko je zakasnio i stvarno šteta jer to je slijed individualnih grešaka do kojih ne bi trebalo doći u ovakvoj utakmici. Normalno da je to bilo dovoljno Englezima za pobjedu. Pustili su nas igrati i po meni, Hrvatska ima bolju veznu liniju, među tri momčadi i najbolju. Samo sad treba organizirati igru prema naprijed, mislim da se dosta igra stihijski. Treba poraditi na ofenzivnoj igri, Vrsaljko u obrani nije u nekoj ekstra formi što je logično", objašnjava nam Igor Pamić i za kraj ističe:

'Gvardiol je mlad i odigrao je sasvim solidnu utakmicu'

"Gvardiol je mlad i odigrao je sasvim solidnu utakmicu, Vida i Ćaleta Car odigrali su dobre sezone ali prvi put igraju zajedno na jednom natjecanju. Treba igrati pliće, kao što smo znali igrati u Rusiji. Kad se branimo, trebamo se braniti plitko. Gvardiol je odigrao kao i drugi, ništa spektakularno, kao i svi. Nisam zabrinut, pokazat će se naša opasnost u drugom krugu, proći ćemo grupu. Uvijek smo na nivou. Dalić je pokazao da nas zna voditi. Treba nam on da uđe u formu. Već dugo vremena ne vidimo poboljšanje u napadu i kad Dalić uđe u formu sa slaganjem momčadi, taktikom, bit će to bolje, vjerujem već protiv Češke".