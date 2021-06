Europsko prvenstvo

1. kolo skupina D

Početak utakmice: 15:00

Stadion: Wembley (London)

Sudac: Daniele Orsato (Italija)

Engleska - Hrvatska 1:0

Strijelci: 1:0 Sterling (57.)

Engleska: Pickford , Trippier, Mings, Stones, Walker, Mount, Rice, Phillips, Sterling, Kane, Foden

Hrvatska: Livaković, Gvardiol, Ćaleta-Car, Vida, Vrsaljko, Brozović, Perišić, Kovačić, Modrić, Kramarić, Rebić

Skupina D: Engleska 3, Hrvatska 0, Češka, Škotska

U susretu 1. kola D skupine Europskog nogometnog prvenstva reprezentacija Hrvatske je danas poslijepodne na stadionu Wembley izgubila od Engleske s 0-1.

Raheem Sterling zabio u 57.

Pogodak odluke zabio je Raheem Sterling u 57. minuti.

Englezi su žestoko pritisnuli na početku i već u 6. minuti Foden je pogodio stativu. Domaćin je imao odličnu priliku i u 9. minuti, no Livaković je sjajno obranio Phillipsov udarac.

U nastavku prvog dijela gledali smo "šahovsku partiju" bez većih prilika. Nažalost, Hrvatska u prvih 45 minuta nije uputila niti jedan udarac u okvir suparničkog gola.

Engleska je povela u 57. minuti golom Raheema Sterlinga. Kyle Walker je sjajno proigrao Kalvina Philipsa koji je ubacio u kazneni prostor do napadača Manchester Cityja, a ovaj je sa 10-tak metara svladao Livakovića.

Vatreni dali sve od sebe, ali...

Do kraja susreta "Vatreni" su pokušavali izjednačiti, ali nisu ozbiljnije ugrozili engleska vrata.

Utakmica se igrala na stadionu Wembley pred 22.500 gledatelja, a sudio je Talijan Daniele Orsato.

Bio je to 11. međusobni susret "Vatrenih" i "Gordog Albiona", Engleska je slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika.

U drugom susretu iz ove skupine u ponedjeljak će u Glasgowu snage odmjeriti Škotska i Češka.

Slijedi Češka

"Vatrene" u drugom kolu, 18. lipnja u Glasgowu očekuje susret protiv Češke, dok se u Londonu sastaju Engleska i Škotska.

Zadnje kolo na rasporedu je 22. lipnja, "Vatrene" će u Glasgowu igrati protiv Škotske, dok se u Londonu sastaju Češka i Engleska.

94' - Gotova je utakmica.

92' - Sterling izlazi, Carvert Lewin ulazi.

90' - Igrat će se još 4 minute.

86' - Duje Ćaleta - Car u dvoboju sa Stonesom.

85' - Svoje je za danas odradio Mateo Kovačić, zamijenio ga je Mario Pašalić.

83' - Perišić je probao iznenaditi Pickforda.

78' - Rebić van, Petković unutra.

78' - Mateo igra dobru utakmicu ali ne može sam. Uzeo je puno lopti, pokrenuo dosta napada.

74' - Sterling je promašio sa sedam metara čitav gol. Sad nova rasprava naših nogometaša na terenu. Vidi se kako vlada nervoza u Hrvatskoj.

73' - Perišić je bio u zgodnoj poziciji ali nije uspio doći do lopte.

70' - Izmjena u Hrvatskoj. Brozović i Kramarić idu van, Vlašić i Brekalo unutra. Vlašić će biti polušpica sad, Brekalo ide desno.

68' - Imamo loptu, pokušavamo napasti. Naši sad izgledaju dosta bezidejno. Englezi i Hrvati pripremaju zamjene, Brekalo i Vlašić se spremaju ući.

65' - Rebić u samom srcu kaznenog prostora tukao je iz odbijanca ali odlazi to pored gola.

60' - Aaaaaaa, što je sad promašio Kane s nekih 5 metara. Polukontra Engleza, ubačena lopta s lijeve strane u sredinu i Kane preko gola. Uf, spasili smo se...

57' - Engleska vodi 1:0. Nakon dominacije Hrvatske, Englezi su odigrali odličnu akciju u kojoj je Sterling izašao pred Livakovića i pored dvojice zabio.

55' - Modrić je tukao s nekih 20 metara, brani to Pickford.

51' - Dominiramo, imamo loptu, napadamo. Tako treba, ovo je sad šansa za Hrvatsku. Gvardiola Luka tjera prema naprijed.

49' - Rebić je pritisnuo Stonesa i aut za Hrvatsku. Ajmo sad... Šime Vrsaljko je pokušao ubaciti s desne strane ali ništa.

48' - Kovačić dobiva žuti karton od Orsata. Ponovno nezadovoljstvo Hrvata suđenjem.

47' - Zaleđe Vatrenih.

46' - Odmah su naši pokušali po lijevoj strani iznenaditi domaćina ali ništa od toga.

46' - Počinje drugi dio. Nema izmjena.

Vraćaju se igrači na teren.

45' - Gotovo je prvo poluvrijeme. Nakon uvodnog pritiska EngleskeVatreni su zaigrali bolje. Zbivanja na terenu ne odišu do kraja natjecateljskim obilježjem. Najvažnije da nismo dobili gol, da smo izdržali. Foden je iz prvog udarca Engleza mogao zabiti. Dosta prijateljski dvoboj, kao da obje momčadi nisu do kraja unutra. 58% lopta u nogama, 32% Hrvatske.

44' - Mateo Kovačić je aktivan, dosta igramo po toj desnoj strani Vrsaljka, Kova je uzeo loptu i krenuo naprijed prema sredini, okomito ali i krivo dodao. No, kombiniramo i to je dobro.

43' - Trippier pogađa Perišića u živom zidu. Brzo su izveli Englezi ali prekinut je napad, Sterling je igrao rukom. Napad je za Vatrene.

42' - Žuti karton za Duju Ćaleta Cara zbog igranja rukom. Sterling radi dar-mar hrvatskoj obrani. Evo šanse za domaćina na nekih 18 metara.

41' - Livaković ispucava daleko, traži se Rebić. Luka za Brozovića, diže se Gvardiol, jako lijepo odigrano s Perišićem ali nema ništa opet ni od toga. Ode lopta u aut.

39' - Rebić je u debelom zaleđu.

37' - Sad i Dalić viče na Orsata da nema dobar kriterij.

35' - Kombiniraju Vatreni, nema preskakanja igre, igraju od noge do noge. Rebić je nezadovoljan suđenjem, smatra Ante da je bio prekršaj prilikom posljednjeg duela. Mingsa se ne pritišće i ne napada.

34' - Krivo dodavanje Engleza. To je super, naš je napad. Međutim, ništa od njega.

31' - Idemo još jednom u naš napad, nisu Englezi to dugo držali. Perišić je ubacio u sredinu ali Mings prvi na lopti. I dalje napadamo, Perišić još jednom ubacuje s lijeve strane, opet Englezi čiste. Sad Hrvatska ima inicijativu. 57% lopta u nogama Engleza, 43% Vatrenih.

30' - Napad je za Englesku.

29' - Presnažno za Gvardiola. Neka, neka naši napadaju. Lopta u nogama naših je dobra stvar, samo nekao igramo svoju igru.

27' - Perišiiić... Jao, kako je sad Ivan iznenada došao do šanse i tukao iz voleja s nekih 14 metara, Vrsaljko je ubacio s desne strane. Perija majstore, samo hrabro, samo jako... Tri pokušaja Engleske, dva Hrvatske, od toga je samo onaj Fodenov pokušaj išao u okvir gola. Također, 60% loptu u nogama imaju Englezi, 40% Hrvatska.

24' - Sad smo malo odahnuli, Vrsaljko sad ubacuje s desne strane pred gol ali čiste to Englezi, Mings je siguran.

19' - Mount je postavljen više iza, on čuva Luku Modrića. Trippier, Mount i Sterling na sto muka su stavili našu desnu liniju. Marcelo Brozović kao da je pod grčem jer drugačije ne možemo opisati njegove pogreške na početku utakmice koje on inače ne radi. Imao je nekoliko pogrešnih dodavanja i to u posljednjoj zoni, u kojoj je jako nezgodno griješiti. Čudno za njega.

18' - Gvardiol je pogriješio ali Ćaleta - Car je uzeo Kaneu nakon čega Brozović griješi. Kovačić igra jako dobro.

17' - Kane uhvaćen u zaleđu. Napad je za Hrvatsku. Ajmo sad, moramo se probuditi, osloboditi pritiska. Moramo ako mislimo nešto napraviti. Zasad se jako teško nosimo s engleskim pritiskom. Svaki njihov napad djeluje opasno i fali nam kompaktnost u našoj sredini koja još nije pokazala ono što mora. Naše najjače oružje, a to je vezna linija, još nije došla do izražaja. Gareth Southgate očito zna kako zaustaviti taj segment igre kod nas.

14' - Domaći nogometaši i dalje imaju loptu u nogama, Vida je izašao na 30 metara od gola Hrvatske. Zatvaraju se linije, evo nam sad lopte. Tek sad je posjed lopte pao ispod 70% u korist Engleske.

12' - Nisu naši uhvatili pravi ritam a morali bi što prije.

11' - Desna strana nam pušta, tu moramo bolje zatvarati.

9' - Livaković brani pokušaj Phillipsa. Očekivani pritisak Engleza, moramo izdržati.

8' - Korner za Englesku. Pritisak domaćina ne jenjava.

6' - Trese se vratnica Hrvatske, Foden je pogodio okvir gola nakon brze tranzicije Engleza. Sterling se ubacio, naša sredina ostala je prazna.

4' - Luka je ukrao loptu Englezima, odmah jure naši u napad. Perišić je na lijevoj strani, fintira, Gvardiolu dodaje koji ide u prodor, lopta dolazi do Modrića a on ulazi unutra ali prekinuta utakmica. Orsato je loptu vratio našima jer ga je dirnula. Zbog toga je prekinuo napad Vatrenih. Nakon toga, Kovačić griješi promjenom strana.

3' - Sterling je sad iza hrvatskih linija, dobro naši to zatvaraju. Ivan Perišić je sad dobio prekršaj. U formi je Ivan i to veseli.

2' - Englezi mirno grade napad, od noge do noge ide lopta u zadnjoj liniji, naši stvaraju pritisak odmah na njihovu zadnju liniju.

1' - Prvi napad je za Engleze. Odmah gube loptu, Modrić gura Rebiću naprijed, Rebić ju je izgubio.

1' - Počela je utakmica. Sretno Hrvatska! Hrvati nisu kleknuli, Englezi jesu. Očekivalo se to, prema najavama.

14.57 - Na redu je himna Engleske.

14.56 - Na redu su himne. Prva je Lijepa naša. Ustanite dame i gospodo.

14.54 - Igrači izlaze na travnjak, pljesak publike.

14.50 - Do početka utakmica je još deset minuta. Više od 500 dana prošlo je od kad je Hrvatska izborila nastup na 16. Europskom nogometnom prvenstvu.

14.37 - Krama će vjerojatno tražiti svoju šansu u međuprostoru, Rebić je u vrhu napada...

"Malo smo nervozni, pritisak je veliki ali sam miran, sve smo napravili za utakmicu i sad je sve u Božjim rukama. Za ovu utakmicu smo stavili Gvardiola na lijevi bok, Barišić je imao problema s ozljedom zadnjih desetak dana. Rebić nam treba zbog brzine i agresivnosti, treba nam da radi probleme stoperima Engleske i da dobijemo na dubini. Nema smisla igrati na remi jer onda izgubiš. Moramo danas nešto pokazati. Prvih 15-20 moramo biti strpljivi i onda igrati našu igru. Spremni smo, bit će to velika utakmica", rekao je uoči utakmice Zlatko Dalić za HRT, izbornik Hrvatske.

14.09 - "Spremni smo, bila je duga sezona i Euro je došao ali bolje da je tako. Nastavljaš s utakmicama i izdržat će se sve. Provlači se neko mišljenje da mi nakon Rusije ništa ne igramo ali ne slažem se s time. Naravno da nije reprezentacija ista, došli su novi neki mlađi, nekih starijih bitnih više nema ali sve to teba sjesti na svoje mjesto. Moramo vjerovati u sebe i tako se prezentirati na Euru. Englezi su jako dobra i opasna ekipa s puno talentiranih mladih igrača. Oni su jedni od favorita čitavog turnira ali vidjet ćemo kako će se nositi s time. Naš plan nije da se branimo, to plan nikad Hrvatske nije bio. Cilj nam je da odigramo veliku utakmicu. Prvi susret je vrlo važan ali nakon imamo još dvije utakmice", kazao je uoči utakmice za HRT kapetan Vatrenih Luka Modrić.

13.45 - Stigli su sastavi. Za Hrvatsku će od prve minute igrati Livaković, Vrsaljko, Gvardiol, Vida, Ćaleta Car, Brozović, Kovačić, Modrić, Perišić, Kramarić i Rebić, a na svoju priliku s klupe će čekati Kalinić, Sluga, Brekalo, Vlašić, Budimir, Pašalić, Škorić, Badelj, Petković, Juranović, Bradarić i Ivanušec.

Gvardiol se tako našao u prvih 11 umjesto Borne Barišića. Joško Gvardiol je igrač o kojem se puno pričalo uoči Eura, pogotovo nakon sezone kakvu je imao u dresu Dinama.

U zapisniku za susret s Englezima nisu Dejan Lovren, Borna Barišić i Mislav Oršić.

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Londonu od 15 sati igra utakmicu 1. kola D skupine Eura protiv Engleske.

Ono što se svi pitaju uoči ove utakmice je s kojih će 11 izbornik Zlatko Dalić poslati na travnjak. Prema posljednjim informacijama došlo je do velikog zaokreta te bi u odnosu na utakmicu s Belgijom trebalo biti nekoliko promjena. Očekuje da Bruno Petković susret počne s klupe dok bi u špici trebao zaigrati AnteRebić. Također navodno će i Andrej Kramarić zauzeti mjesto i prvih 11, kao i Joško Gvardiol.

Sastav Hrvatske mogao bi, dakle, izgledati ovako protiv Engleske: Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol - Brozović - Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić - Rebić.

Ovu postavu, u kojoj bi Andrej Kramarić nominalno trebao igrati na krilu, a Ante Rebić u špici, prokomentirao je u RTL-ovom studiju nekadašnji Vatreni Danijel Pranjić. Pranjić je naglasio kako je Hrvatska uvijek najbolja kad je najteže te da izbornik ima dobar razlog zbog kojeg je stavio igrače na te pozicije. Također, on smatra da bi Andrej Kramarić svakako trebao igrati u prvoj postavi.

'Jedino je mjerilo - teren'

"Svjesni smo da igramo protiv jednih od favorita. Moramo biti kompaktni, agresivni i borbeni. Nećemo se doći samo braniti, svi hoćemo dobar rezultat. Zaista očekujem tešku utakmicu, no mi moramo doći do svojih šansi. Kako god budu Englezi igrali, znamo da će to biti opasno i kvalitetno. Pripremali smo se i mislimo da ne možemo puno iznenaditi ni mi njih, ni oni nas", rekao je izbornik Hrvatske Zlatko Dalić u subotu na konferenciji za medije.

Tamo mu se pridružio i Luka Modrić koji se osvrnuo na aroganciju Engleza te rekao kako je jedino mjerilo - teren.

"Njihova arogancija nije se toliko odnosila na igrače, koliko na ljude okolo, više novinare i komentatore. iskreno, nisam baš pratio u posljednje vrijeme njihove medije jer se želimo baviti nogometom, a ne baš stvarima sa strane. Što se tiče njihovih prognoza da su bolji od nas u svemu osim u veznom redu, rekao bih da je teren jedino mjerilo. Vidjet ćemo sutra tko će izaći kao pobjednik iz ove utakmice", rekao je Luka uoči utakmice.

Olić: 'Smeta mi što neće biti navijača'

Uoči utakmice se također oglasio i pomoćnik Zlatka Dalića Ivica Olić koji se prisjetio svoje najdraže pobjede na Wembleyu, one pobjede Hrvatske 3:2.

"Sjajna utakmica, sjajna atmosfera, hram nogometa definitivno. Za svakog igrača je to jedan san igrati tamo. Mene malo smeta što nažalost neće biti puno naših navijača, to bi bila sasvim druga utakmica. Ovako će biti njihova atmosfera", rekao je Olić.

Englezi konzervativno

Engleski navijači koji su se nadali da će u nedjelju protiv Hrvatske u sastavu Gordog Albiona biti kreativci poput Jacka Grealisha, Phila Fodena i Jadona Sancha vjerojatno će biti razočarani, jer izbornik Gareth Southgate planira znatno konzervativniju postavu, objavili su britanski mediji.

Steve Holland, pomoćnik engleskog izbornika, napomenuo je da se već neko vrijeme zna početna postava Engleske koja će istrčati protiv Hrvatske u nedjelju u 15 sati na Wembleyju, te da je u prvim utakmicama Eura fokus na tome da se ne primi gol.

Zbog ozljeda vjerojatno na prvoj utakmici neće biti standardnog stopera Manchester Uniteda Harryja Maguirea i veznjaka Liverpoola Jordana Hendersona.

Prema nekim britanskim medijima, Engleska će igrati u sustavu 4-3-3, te će na golu biti Pickford (Everton), na desnom braniču Walker (Man. City), na stoperskim pozicijama Stones (Man. City) i Mings (Aston Villa), za poziciju lijevog braniča bore se Chilwell (Chelsea) i Luke Shaw (Man. United), dva zadnja vezna igrača bit će Kalvin Phillips (Leeds) i Declan Rice (West Ham), glavni kreator u veznom redu trebao bi biti Mason Mount (Chelsea), dok će s krila napadati Raheem Sterling (Man. City) i Marcus Rashford (Man. United), a u vrhu napada bit će Harry Kane (Tottenham).