Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je sletjela u London, a u nedjelju ih čeka prva i najjača utakmica grupne faze Europskog prvenstva.

Vatreni će u nedjelju od 15 sati na Wembleyu igrati protiv Engleske koja je jedan od najvećih favorita ovog natjecanja. Uoči utakmice pred novinare je u subotu stao izbornik Zlatko Dalić, a pridružio mu se i Luka Modrić.

Kapetan vatrenih dobio je pitanje o navodnoj aroganciji Engleza, no on je odgovorio da se to ne odnosi na nogometaše:

"Njihova arogancija nije se toliko odnosila na igrače, koliko na ljude okolo, više novinare i komentatore. iskreno, nisam baš pratio u posljednje vrijeme njihove medije jer se želimo baviti nogometom, a ne baš stvarima sa strane. Što se tiče njihovih prognoza da su bolji od nas u svemu osim u veznom redu, rekao bih da je teren jedino mjerilo. Vidjet ćemo sutra tko će izaći kao pobjednik iz ove utakmice", rekao je Modrić.

Nije htio otkriti taktiku

Jedan novinar iz Engleske htio je Modrića pitati da mu otkrije kako će Hrvatska sutra napasti englesku obranu, no ovaj mu je samo odgovorio:

"Ti bi sad da ti ja svu taktiku tu otkrijem haha. Kažem, ne bih htio ulaziti u detalje. Vidjet ćete sve sutra, ne mogu vam sada sve otkriti", rekao je Modrić.

Luka je dobio i pitanje o svojoj formi nakon duge sezone.

"Osjećam se super. Bila je ovo duga sezona, ali izdržao sam sve napore. Što se tiče igranja za Hrvatsku, to je čast i obaveza. Očekivanja su velika i veselimo se ovom Euru i nadam se da ćemo pokazati svoje pravo lice", rekao je Modrić te naglasio kako će svima biti teže zbog nedostatka navijača.