Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 18 sati na Hampden parku u Glasgowu igra ključnu utakmicu za prolazak u osminu finala Eura 2020. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu, Vatrenima treba pobjeda protiv Češke kako bi osigurali nastup u nokaut-fazi. Utakmicu možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr od 18 sati.

EUROPSKO PRVENSTVO

Drugo kolo, Skupina D, Hrvatska - Češka

Glasgow, stadion Hampden park, početak utakmice 18:00

Sudac: Carlos Del Cerro Grande

Hrvatska - Češka 0:0

Hrvatska: Livaković - Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Brekalo, Kramarić, Perišić - Rebić.

Češka:

15:30 - Čeka se početak utakmice, a imamo i dva iznenađenja u sastavu za Češku. Dalić je izgleda odlučio koristiti Andreja Kramarića u veznom redu, kao polušpicu, a u vrhu napada igrat će Ante Rebić. Dakle, otpali su Marcelo Brozović i Nikola Vlašić kao opcije u vezi, odnosno Bruno Petković kao centarfor.

Uoči utakmice protiv Češke pred novinare je stao izbornik Zlatko Dalić, a pridružio mu se Dejan Lovren.

"Svaki poraz teško pada svima, pa makar on bio na Wembleyju od Engleza. Nije to lako podnijeti. Sve je u našim rukama, imamo dobru atmosferu i potreban nam je dobar rezultat. Ja sam optimist jer smo bili dobri protiv najboljih momčadi svijeta. Moramo popraviti igru prema naprijed. Pokušat ćemo sutra s ofenzivnijom postavom, probat ćemo s više okomitih lopti i utrčavanjem u prazan prostor. Vidjet ćemo još za sastav. Fali nam probojnosti i završnice i to moramo pojačati", rekao je izbornik na konferenciji za medije u četvrtak.

Dalić o Česima

Govora je bilo i o češkoj taktici u kojoj Dalić vidi našu priliku, ali i činjenici da Hrvatska igra daleko od kuće i bez navijača.

"Česi brzo izlaze iz bloka i mi to moramo zaustaviti. Ali to i nama daje prostora. Moramo s većim brojem igrača ulaziti u završnici. Svi smo se oko toga složili i na tome ću inzistirati. U teškoj smo situaciji, igramo na gostujućim terenima, putujemo i igramo bez navijača bez kojih smo u velikom minusu, priznajem to. Nije to pošteno prema nama, ali tako je to. Ispalo je tako da su utakmice u Škotskoj i Engleskoj gdje ne mogu doći naši navijači, a mogu njihovi".

Izbornik se osvrnuo i na zdravlje Borne Barišića koji je naglo ispao iz sastava Hrvatske zbog ozljede. "Borna Barišić je igrao u sjajnoj formi, ali je po dolasku na pripreme ponovio ozljedu i nikako da se oporavi. Ostavili smo ga doma da se pokuša spremiti za Škotsku. Ako igrač nije sto posto spreman, ne možemo na njega računati."

Objasnio je Dalić i kako će nam drugačiji vremenski uvjeti olakšati utakmicu protiv Češke. "U Londonu je bilo prevruće, lakše će biti tu gdje je hladnije. Vremenska razlika je mala, danas ćemo napraviti trening i sutra idemo na teren kakvo god vrijeme bude", rekao je izbornik.

Što u slučaju poraza i remija?

Valja još spomenuti i tri moguća scenarija za Hrvatsku, dakle, što će se dogoditi ako Vatreni pobijede, a što ako remiziraju ili izgube.

U slučaju pobjede protiv Češke Hrvatska je sigurna za osminu finala, ali već kod remija mogli bi nastati problemi. Češka u slučaju remija ima četiri boda i gotovo je sigurno druga, a Hrvatska onda ima imperativ slaviti protiv Škota u zadnjem kolu kako bi osigurala prolazak. Svaki drugi scenarij protiv Škota u zadnjem kolu, ako Hrvatska remizira s Česima, bio bi poguban.

U slučaju poraza Hrvatska bi imala matematičke šanse proći dalje kao jedna od najbolje četiri trećeplasirane momčadi na Euru, ali bi joj za to trebala vrlo uvjerljiva pobjeda protiv Škota u Glasgowu na njihovu terenu. No, o porazu ne želimo niti razmišljati.

Utakmicu možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr od 18 sati.