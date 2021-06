U petak u 18 sati na Hampden parku u Glasgowu hrvatska nogometna reprezentacija igra vjerojatno ključnu utakmicu Eura 2020. Nakon što su odabranici Zlatka Dalića poraženi u prvom kolu na Wembleyju protiv Engleske s 1:0, Hrvatska sada mora upisati pobjedu ili barem remi ako želi zadržati šanse za prolazak u osminu finala kao drugoplasirana ili najbolja od četiri trećeplasirane momčadi. Protivnik Hrvatske u drugom kolu je neugodna Češka koja je u prvom susretu na Euru nadigrala Škotsku s 2:0 i bit će s njima znatno teže nego što se mislilo.

Hrvatska je u podosta nepovoljnom položaju jer igra daleko od kuće, nema baš previše svojih navijača na tribinama i kamp im je smješten u Hrvatskoj pa putuju uoči i nakon utakmice, a izbornik nikada nije imao ovoliko muka oko sastavljanja udarne momčadi.

Kreće se ofenzivno

Dalić je najavio promjene u sastavu, dodavši kako će postaviti ofenzivniju formaciju. "Svaki poraz teško pada svima, pa makar on bio na Wembleyu od Engleza. Nije to lako podnijeti. Sve je u našim rukama, imamo dobru atmosferu i potreban nam je dobar rezultat. Ja sam optimist jer smo bili dobri protiv najboljih momčadi svijeta. Moramo popraviti igru prema naprijed. Pokušat ćemo sutra s ofenzivnijom postavom, probat ćemo s više okomitih lopti i utrčavanjem u prazan prostor. Vidjet ćemo još za sastav. Fali nam probojnosti i završnice i to moramo pojačati", rekao je izbornik na konferenciji za medije u četvrtak.

Naglasio je kako su Česi iznimno opasni kada iz bloka s pet, šest igrača krenu prema naprijed.

"Česi brzo izlaze iz bloka i mi to moramo zaustaviti. Ali to i nama daje prostora. Moramo s većim brojem igrača ulaziti u završnici. Svi smo se oko toga složili i na tome ću inzistirati. U teškoj smo situaciji, igramo na gostujućim terenima, putujemo i igramo bez navijača bez kojih smo u velikom minusu, priznajem to. Nije to pošteno prema nama, ali tako je to. Ispalo je tako da su utakmice u Škotskoj i Engleskoj gdje ne mogu doći naši navijači, a ne mogu njihovi", požalio se Dalić.

Bez Brozovića?

E sada, kako bi onda trebala izgledati Hrvatska protiv Češke? Dalić je najavio nekoliko promjena, a prvo veliko iznenađenje mogući je povratak Dejana Lovrena u zadnju liniju. Dakle, Domagoj Vida i Dejan Lovren trebali biti igrati stopere, a na bekovskim pozicijama očekuju se s lijeve strane Joško Gvardiol te s desne strane Šime Vrsaljko. Na golu je, dakako, Dominik Livaković.

U veznom redu nas također čeka moguće veliko iznenađenje. Naime, Dalić vraća ofenzivniji sustav s polušpicom, a to znači da jedan od trojice veznjaka koji su startali protiv Engleske otpada. Tu nam dolazi novo iznenađenje jer vrlo lako bi mogao otpasti nezamjenjivi Marcelo Brozović. Popularni Brozo je odigrao vrlo loše i protiv Engleske i ranije u pripremama protiv Belgije, što implicira da bi mogao biti u lošoj formi. Mateo Kovačić i Luka Modrić će gotovo sigurno igrati, ali pitanje je tko će biti treći.

Brekalo upada

Lako je moguće da polušpicu zaigra upravo Andrej Kramarić jer to mu je prirodna pozicija i tamo se najbolje osjeća, što pak znači da Nikola Vlašić ostaje na klupi. Nadalje, protiv Čeha bi mogao na desnom krilu zaigrati Josip Brekalo, a Ante Rebić bi ponovo trebao igrati centarfora, kao i protiv Engleske. S lijeve strane siguran je Ivan Perišić.

Dakako, postoji i varijanta s Vlašićem na polušpici, odnosno s Brozovićem u igri i s Kovačićem izvan igre, no kako se čini Rebić gotovo sigurno ostaje u špici i Brekalo na krilu.

Formacija u kojoj bi trebao igrati bit će ona standardna 4-2-3-1, a utakmicu možete pratiti u tekstnom prijenosu na portalu Net.hr od 18 sati.