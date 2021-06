Hrvatska nogometna reprezentacija danas (18.00, HRT 2) izlazi na stadion Parken u Kopenhagenu odigrati povijesnu utakmicu za naš nogomet, pred više od oko 4000 hrvatskih navijača. Španjolska u osmini finala Eura to i jest, velika utakmica, ona koja te gura među elitu, dovodi na jedno brdo s kojeg se onda nekako sve bolje vidi. Da bi bio velik i uspješan na turniru, onda moraš i pobijediti velike, moraš skinuti nogometne skalpove moćnika...

Tko će umjesto Perišića?

A Furija je zasigurno moćnik, nogometni uglednik... Iako Španjolci nemaju tako snažnu reprezentaciju kao što su imali nekad, u svoje zlatno doba kad su vladali europskim i svjetskim nogometom predvođeni velikanima Xavijem, Iniestom, Casillasom, Ramosom, Xabi Alonsom, Piqueom, Juanom Matom, Davidom Villom, Davidom Silvom, Cescom Fabregasom i drugima, i dalje su jaki. I igraju na posjed...

Izbornik Zlatko Dalić i članovi njegovog stožera ne žele otkriti ni najmanji detalj oko sastava koji će istrčati u ovu bitku za četvrtfinale. U grupnoj fazi Dalić je neumorno rotirao i tražio postavu koja Hrvatsku može odvesti u drugi krug natjecanja, pritom izgubio od Engleske i remizirao protiv Češke. Protiv Škotske je pak pogodio, ali sad se našao u situaciji da ne može računati na kartoniranog Lovrena i COVID-19 pozitivnog Ivana Perišića.

Glavna tema i pitanje je tko će uletjeti umjesto Perije, u kakvom će sastavu Hrvatska istrčati? Neki govore Rebić, drugi ističu kako bi to trebao biti Oršić, tu su još Josip Brekalo i Luka Ivanušec kao alternative...

Dileme oko sastava

"Mislim da ćemo se odlučiti za igrača kojem je ta pozicija prirodna", kazao je Dalić na presici u Kopenhagenu.

Hoće li Juranović, koji je započeo utakmicu protiv Škotske i odigrao sjajno, započeti opet na desnom beku ili se u prvu postavu vraća Vrsaljko? Duje Ćaleta - Car sigurno se vraća u prvih 11, u sredini će biti Modrić - Brozović - Kovačić, s Vlašićem ispred. Petković će biti centralna špica, to je fukcioniralo protiv Škotske. Gvardiol se očekuje na lijevom beku također od početka, Livaković će biti na golu.

Pitali smo u najavi utakmice trenera Igora Pamića koga bi on stavio umjesto Perišića?

"Jako mi je žao što Perišić neće igrati, žao mi je što mu se to dogodilo. Perišić je, sjetimo se, ne samo na ovom Euru svojim nastupima nego u kratkoj prošlosti, uvijek pravi. On je uvijek tu, kad računaš na njega. Ja se kod te odluke ne dvoumim, definitivno Rebić, nema spora. Konstitucijski, po brzini, Rebić uz to ima više iskustva, utakmica u nogama od Oršića koji je isto sjajan. Rebić je, s druge strane, željan pokazati nešto više nego što je to bilo do sad na turniru. Uz to, išao bi na jednu srodnu poziciju koju je igrao u Milanu. Ne bih razmišljao, to bi bila moja odluka, Rebić", govori nam Igor Pamić.

'Neka španjolski vezni red trči za našima'

Što očekujete od Hrvatske protiv Španjolske?

"Neće to biti uopće problema. Jer, Hrvatska kad je trebala protiv Škotske bila je prava, nakon kritika, onoga što su svi govorili, pokazali su da mogu. To je već tradicija. Ne znam, ja ću samo ovako kazati: Bez obzira što je to možda i bezobrazno ali Španjolca nikad slabija. Znači oni imaju posjed ali nemaju okomitosti, dosta dodira, vidjet ćemo koliko može ta mlada i neiskusna momčad. Uz to, oni su pod velikim pritiskom javnosti, novinara, treneri su po pritiskom... Tako da, Hrvatska svakako ne smije napraviti grešku, ono što smo napravili protiv Engleske. Preveliki respekt nikako protiv Španjolske. Naša vezna linija, samo taj detalj, pa neka španjolski vezni red trči za našima. Postavit se hrabro. Svi očekuju kako će Španjolska dominirati. Ne, ne moraju dominirati, jedino moramo paziti ako dođu u našu trećinu, moramo biti onakvi kakvi smo bili na SP-u u Rusiji. S deset igrača. Imam jako dobar instinkt, ne znam zašto sam sad uvjeren da ćemo proći, bez obzira na šok sa Perišićem".

Uzeti Španjolcima posjed

Dalić i igrači govore idemo Španjolcima uzeti posjed, idemo igrati kao i oni. Imaju Španjolci svojih slabih točaka, više nego ikad možda...

"Španjolska ima više hendikepa. Čim dođu u posjed oni su u problemu. Znači, primjer jedne Švedske, oni u suštini mogu naići na velike probleme iz jednog razloga - nisu bajni - s druge strane iskustvo je strahovito bitno na takvim natjecanjima, u ovakvim utakmicama. Treća stvar, oni nisu imali još ozbiljnu momčad, imali su Švedsku, Poljsku i Slovačku. To nisu momčadi na našoj razini i Španjolci bi mogli ući u probleme, uz uvjet da moramo biti raspoloženi, žestoki, bezobrazni. Nije to baš tako lako, lako je nama sad reći, slažem se sa Dalićem, sa svime, u mogućnosti smo im uzeti posjed, ne bojati se širine, pogotovo otraga. Moreno i Morata jesu živi ali nisu ekstra brzi igrači. Skok igra im je problem, prekidi, ali da bi imali prekide moramo i napadati. Treba vidjeti njihovu obranu, oni se ne znaju braniti jer su naučeni na posjed, Hrvatska to mora iskoristiti. Puno stvari će ovisiti o našoj formi. Pravo je vrijeme da zablistamo. Uvjeren sam u prolaz, bez produžetaka, bez ičeg".