16. Europsko nogometno prvenstvo - skupina A

Početak utakmice: 21:00

Stadion: Stadio Olimpico u Rimu

Gledatelja: 15.500

Sudac: Danny Makkelie (NIZ)

Turska - Italija 0:3

Strijelci: 0:1 Merih Demiral autogol (53.), 0:2 Ciro Immobile (66.), 0:3 Lorenzo Insigne (79.)

Žuti kartoni: Soyuncu, Dervisoglu

TURSKA: Ugurcan Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Meras - Yokuslu (od 64. Kahveci) - Karaman (od 76. Dervisoglu), Tufan (od 64. Ayhan), Yazici (od 46. Under), Calhanoglu - Yilmaz

ITALIJA: Donnarumma - Florenzi (od 46. Di Lorenzo) Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (od 74. Cristante) - Berardi (od 85. Bernardeschi), Immobile (od 80. Belotti), Insigne (od 80. Chiesa)

Skupina A: Italija 3, Turska 0, Švicarska, Wales

U prvom susretu 16. izdanja Europskog nogometnog prvenstva koje se održava u 11 gradova i 11 zemalja, Italija je u Rimu pred 15.500 gledatelja pobijedila Tursku sa 3:0. Bio je to "atomski" nogomet Azzurra na Olimpicu, visokim presingom, visokim ritmom i konstantnim napadima razbili su turske trupe. U ovoj utakmici smo vidjeli s čime Italija raspolaže, a raspolaže s jako puno. U odličnoj su formi, barem su tako večeras izgledali. Trčali su kao navijeni...

Talijani dominirali

"Azzurri" su dominirali cijeli susret i Turska može biti sretna što nije doživjela i teži poraz. Strijelci u talijanskoj pobjedi bili su Merih Demiral (53-autogol), Ciro Immobile (66) i Lorenzo Insigne (79).

U drugom susretu iz skupine A u subotu u Bakuu se sastaju Wales i Švicarska.

Italiju u 2. kolu 16. lipnja ponovo u Rimu očekuje Švicarska, dok će Turska igrati protiv Walesa u Bakuu.

Sjajnom predstavom na Olimpicu Italija je s pravom pokazala zašto je guraju među favorite Eura. Koliko su "Azzurri" bili dominantni pokazuje i podatak od 24 udarca (od toga 8 u okvir gola), dok je Turska imala smo jedan, te 62 posto posjeda lopte i osam kornera.

Talijani u prvih 45 minuta uputili 14 udarca

Nakon rezerviranih 15 minuta, Italija je zagospodarila terenom i do konca prvog dijela bila je apsolutno bolja. "Azzurri" su u prvih 45 minuta uputili 14 udarca prema vratima Ugurcana Cakira, a Turci niti jedan. Talijani su imali i 67 posto posjeda lopte, međutim nisu uspjeli slomiti suparničku obranu. Turci su u prvih 45 minuta bili nevidljivi i mogu biti sretni što već u prvih 45 minuta nisu primili pogodak.

Prvu veliku priliku Italija je imala u 22. minuti kada je Giorgio Chiellini pucao nakon ubačaja iz kornera, a turski golman sjajno izvukao loptu ispod grede. U 30. minuti pucao je Barella, a osam minuta kasnije i Immobile. Do kraja poluvremena okušao se Insigne, ali nije bilo promjene rezultata. U posljednjim trenucima prvog dijela Talijani su tražili jedanaesterac nakon što je Čelik igrao rukom, međutim VAR soba nije tako mislila.

Prvi udarac prema talijanskim vratima Turci su upisali u 52. minuti, no Cengiz Under, koji je ušao početkom drugog dijela, nije bio precizan. Samo minutu kasnije Italija je povela i to nakon autogola Meriha Demirala. Berardi je probio po krilu i uputio oštru loptu pred turska vrata, gdje je pogodila braniča Juventusa i završila u golu.

Italija je nastavila s pritiskom i nakon postignutog gola. U 58. minuti opasno je pucao Locatelli, no Cakir je još jednom obranio. Dvije minute kasnije u gol prilici je bio i Berardi, no loše je pucao.

Gunes ništa nije mogao napraviti

Turski izbornik Senol Gunes je izmjenama pokušao "probuditi" svoju momčad, no nije pomoglo. Sjajnu igru Italija je okrunila i drugim golom u 66. minuti. Spinazzola je pucao, Cakir obranio, a napadač Lazija pospremio odbijanac u gol.

Točku na "i" Italija je postavila u 79. minuti, a strijelac lijepog gola bio je Insigne. Turski vratar je loše ispucao loptu, a domaćin je s nekoliko brzih dodavanja stigao do gol prilike koju je realizirao napadač Napolija.

Bio je to 12. međusobni susret Italije i Turske i deveta pobjeda "Azzurra" dok su tri utakmice završile bez pobjednika.

Na europskim prvenstvima su igrali četiri puta, a Italija ima četiri pobjede uz razliku pogodaka 12-1.

Turskoj ovo peti Euro

Turskoj je ovo peti Euro u povijesti, a zanimljivo na svakom je startala porazom pri čemu je dva puta izgubila od Hrvatske (1996, 2016), te dva puta od Italije (2000, 2020)...

Pobjedom Turske na otvaranju EP-a reprezentacija Italije je pod vodstvom izbornika Roberta Mancinija produžila niz bez poraza na čak 28 utakmica.

U slučaju da Talijani ne izgube preostale dvije utakmice u skupini protiv Švicarske i Walesa, Mancini će dostići učinak Vittoria Pozza koji je 30-tih godina prošlog stoljeća na talijanskoj klupi nanizao 30 utakmica bez poraza.

Posljednji poraz pod njegovim vodstom Talijani su doživjeli u rujnu 2018. u Lisabonu od Portugala (0-1) u Ligi nacija, a potom nanizali 23 pobjede i pet neodlučenih ishoda.

GOTOVA JE UTAKMICA - 24 udarca na gol Turaka od strane Italije, osam u okvir gola. Totalna dominacija.

93' - Chiellini je očistio u posljednji čas.

90' - Igrat će se još tri minute.

90' - Dervisoglu je dobio žuti karton.

87' - Bernardesci je krivo odigrao, ali posjed je kod Talijana.

81' - U igri je Chiesa umjesto Berardija i Belotti umjesto Immobilea.

79' - GOOOL - Insigne zabija za 3:0 Italije. Treća sreća za napadača Napolija. Ovo je bio njegov deveti gol u nacionalnom dresu, a odmah je i napustio teren uz gromoglasan pljesak, potpuno zasluženo, odigrao je sjajno.

76' - Jorginho je sad zavaljao dvojicu, Dervisoglu ulazi, Karaman izlazi. Treća promjena kod Turaka.

73' - Berardi je sad srušen u zanimljivoj zoni, na nekih 25 metara na desnoj strani gola. Cristante ulazi, Manuel Locatelli izlazi uz pljesak talijanske publike. Zasluženi, odradio je fino Locatelli svoju dionicu i da on dobro pokriva, iako nema Verratija.

69' - 23 udarca Talijana, 7 ih je išlo u okvir gola. Azzurri uništavaju Turke na travnjaku.

66' - GOOOL - Ciro Immobile zabija iz odbijanca nakon odlične akcije. Evo nam i prvog gola na turniru iz igre, ovo mu je 14. gol za Italiju u 47. nastupu.

63' - Talijani i dalje napadaju.

58' - Locatelli je odlično pokušao s nekih 16 metara, Çakır ponovno brani. Korner je za Talijane.

53' - GOOOL - Prvi gol na turniru je autogol Demirala. Neumorni Barella probio je desnu stranu i ubacio u peterac, a ondje je loše reagirao Demiral, od njega se lopta odbija u mrežu! Ništa tu nije mogao i čudesni Çakır, Talijani zasluženo vode, dominiraju od početka.

50' - Grmi s tribina "Turska, Turska"...

48' - Turska ima loptu, Talijani i dalje visokim presingom napadaju tursku zadnju liniju i igrača s loptom.

47' - Zaleđe sad Talijana, izveli su loptu iz kornera, dodali iza i sviraju suci zaleđe. Usporena snimka pokazuje kako baš i nije tako, ali dobro, nećemo o sucima. Trudit ćemo se što manje na ovom Euru komentirati suce.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Under u igru, Yazici van. Zamjena i kod Talijana, Florenzo van, ulazi Di Lorenzo. Od njega se očekuje aktivnost po toj desnoj strani.

46' - Gotovo je prvo poluvrijeme. Talijani melju od početka tursku reprezentaciju, 14 udaraca na gol, 3 u okvir, 64% lopta je u nogama Talijana, 36% Turaka, niti jedan udarac Turaka na gol. Apsolutna dominacija Italije. Imaju razloga biti zadovoljni, iako nisu zbog sporne situacije.

45' - Nema jedanaesterca, činilo se kako je jedan pokušaj Talijana netko od Turaka zaustavio rukom ali ne oglašava se sudac, Talijani dižu ruke, protestiraju, galame... Usporena snimka pokazuje kako je Çelik igrao rukom. Dosta daleko je ona od tijela bila ali VAR provjerom koja je kratko trajala ustanovljeno je kako nema penala.

43' - Talijani napadaju, nemaju milosti. Immobile je tukao s 14 metara, ali Çakır je dobro postavljen.

40' - Ulazimo u samu završnicu prvog dijela. Locatelli je pokušao ubaciti u peterac ali kupi to turski vratar.

39' - Berardi ponovno, na gol, ovo je 11 udarac Talijana dosad. Znate kako se kaže, tko ne zabije taj dobije!

37 - Na tribinama su glasniji Turski navijači, u dobrom su raspoloženju.

36' - Danas je u Rimu padala kiša, dva ljetna pljuska oprala su rimske ulice ali i stadion Olimpico. Trenutno je 24 stupnja u Rimu.

35' - Odličan pokušaj Turaka, ubačaj s lijeve strane, boksa to Donnarumma. Turci su pokazali sda da mogu dobro odigrati kontru, opasno je ovo bilo.

32' - Još jedna prilika, ponovno taj Berardi na asistenciju Immobilea. Ne mogu Turci ništa napraviti prema naprijed i brzo gube loptu, nakon čega Talijani polukontrama rade opasnost.

29' - Barella nakon kombiniranja Talijana puca sa 17 metara ali odlazi to iznad gola.

27' - Turska sad nešto više s loptom u svojim nogama ali Talijani pritišću visokim presingom. Pokazali su i pokazuju kako dobro mogu pritisnuti posljednju liniju suparnika.

23' - Ništa od kornera, čiste to Turci.

22' - Chiellini je sad odlično tukao glavom, ali brani to Çakır. Uf, kakva šansa, skočili su navijači na stadionu Olimpico, pod gredom je to iščupao Çakır. Najbolja prilika do sad na susretu.

20' - Bonucci je oprobao udarac s nekih 20 metara, ništa od toga, odlazi to jako visoko iznad. Inače, Bonucciju je ovo ukupno 103. nastup za Italiju, ima i 7 golova, od toga neke i na velikim natjecanjima. Za Bonuccija je ovo i treći nastup na Euru. Chiellini pak, igra trinaestu utakmicu na Euru, ovo mu je četvrti Euro, ukupno 108. utakmica za Italiju. Apsolutna legenda talijanske reprezentacije i tamošnjeg nogometa, uostalom isto kao i Bonucci.

18' - Najbolja prilika na utakmici, Insigne je dobio loptu u kaznenom prostoru na lijevoj strani i tuko visoko pored gola. Florenzi se pretvorio u desno krilo, Berardi opet ušao u sredinu između linija i eto problema za Turke. Utakmica se zahuhtava.

17' - Insigne se dosta izvlači uz aut liniju na lijevoj strani, Berardi se ubacuje između linija. Dobra taktika, za sad time rade pritisak u napadu.

14' - Talijani su se malo povukli, vrijedi vidjeti kako će se Turska snaći s loptom u svojim nogama. I odmah gube loptu.

12' - Talijani igraju dosta mirno, od noge do noge, Florenzi i Barella kombiniraju, Locatelli čeka loptu naprijed. Ništa od svega toga, Turci su u napadu, Yilmaz se izvukao na bok, ubacuje u sredinu ali Talijani glavom izbijaju loptu prema naprijed.

7' - Turska dosta dobro igra prema naprijed, sad su došli u tri dodavanja do 16 metara Talijana ali čvrsti talijanski blok u posljednjoj liniji to čisti.

3' - Prvi pokušaj na utakmici, Domenico Berardi, napadač Sassouloa, spasio je jednu "mrtvu" loptu i pronašao Immobilea koji pogađa vanjski dio mreže.

2' - Nakon 1805 dana Italija igra utakmicu na jednom velikom natjecanju.

1' - Počelo je Europsko nogometno prvenstvo. Auto na baterije je donio sucu loptu prije početka utakmice, eto što su ti moderne tehnologije. Prvi napad imaju Turci, ali odmah gube loptu. Talijani u kompletno bijeloj, Turci u crvenoj opremi.

20.58 - Dvije minute je do kick-offa, početka Europskog prvenstva. Uf, kakvih će to mjesec dana biti, nadamo se s hrvatskom nogometnom reprezentacijom u bitnoj ulozi na turniru.

20.56 - Sad će grmjeti, himna Italije je na redu.

20.54 - Na redu su himne. Svira se prvo turska himna.

20.41 - U tijeku je svečana ceremonija otvaranja Europskog nogometnog prvenstva.

Najneobičnije Europsko nogometno prvenstvo u povijesti počet će u petak u Rimu utakmicom između Italije i Turske koju ćete moći pratiti od 21 sat u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Taj će se susret igrati na Olimpijskom stadionu u Rimu, a s tribina će ga pratiti 16 tisuća gledatelja, što je 25 posto ukupnog kapaciteta, koliko je dozvoljeno zbog epidemioloških mjera.

Italija favorit

Talijani su u ovoj utakmici favoriti. Momčad Roberta Mancinija ima 27 uzastopnih utakmica bez poraza, ali, bar prema kladionicama, nisu u užem krugu favorita za osvajanje Europskog prvenstva.

Talijani u posljednje vrijeme igraju fantastično, a nadaju se na neće početi gubiti baš na ovom natjecanju. U momčadi nemaju pravu, istinsku zvijezdu, no imaju mnoštvo dobrih igrača koji odrađuju vrhunski svoje zadatke na terenu. Iako su mnogi bili skeptični kad je Mancini dolazio na mjesto izbornika, činjenica je da je napravio izvrstan posao. Pomoći će im puno večeras i domaćinski ambijent, a veliki je minus izostanak Marca Verattija.

Turci stižu kao momčad koja nije favorit u ovom susretu. Najveća zvijezda im je Milanov ofenzivni veznjak Hakan Calhanoglu, dok u napadu vreba prekaljeni centarfor Burak Yilmaz.