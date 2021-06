Dan prije početka Eura, tri dana do prve utakmice Hrvatske protiv Engleza na Wembleyju. Nekako kao da nema još one euforije skroz do kraja. Ne vidimo baš toliko dresova i zastava po ulicama i zgradama, kafićima... Možda ne izlazimo toliko od doma, možda je stvarno korona toliko uspavala ljude? Tko će ga znati, subjektivan dojam je samo subjektivan...

'Ma bu' to grunulo kad dođe prva tekma'

"Ma bu' to grunulo kad dođe prva tekma, vidite da ima, ima već male euforije, vidim po kafićima. To kaj ste rekli, osjeti se da je bila korona ali kad dođe i prođe prva utakmica, onda će se to razdrmati, zahuhtati. Je*iga sve nas je to nekako s*ebalo, da mi oprostite", kazao nam je u uvodu razgovora dobro raspoloženi bivši nogometaš Hrvoje Štrok (40). Bivši igrač šampionskog Zagreba iz 2002., Dinama, Intera, Rijeke, Zagreba, Sesveta, Gorice, Hrvatskog dragovoljca, a pred kraj karijere mamio je nogometne uzdahe u nižim ligama u dresu Savskog Marofa, NK Dinamo Odranskog Obreža, Rakovog potoka i Oroslavlja.

Nogometni romantičar, pravi Purger i fakin, s njim je drugačije razgovarati, nekako opuštenije. Kao da razgovaraš frendom, kao da ste se sreli na ulici u prolazu u dućan ili na tržnicu: 'Ej di si' kaj ima i to... Njega baš svi vole i neki ga odmilja zovu i - Štrokica!

'Ne treba puno izmišljati, imamo dobru momčad'

"Znate što, da vam budem iskren, realno, zadnjih pola godine, godinu Lige nacija mi, ruku na srce, nismo dobro izgledali. OK, Liga nacija je takvo kakvo je natjecanje, igraš s jakim reprezentacijama ali nismo realno dobro izgledali. Onda je završila Liga nacija a mi smo ostali u istom modu, nismo igrali bajno. Posljednje dvije, hajde Belgija je stvarno jaka. Čitam medije dosta, slažem se i ja da imamo dobru ekipu i da ne treba puno izmišljati. Istog sam stajališta, ne znam tko je jučer kazao Cvita i Živković i ovi, da jednostavno treba naći igračima pravu poziciju", objašnjava nam iskreni Štrok.

Ante Rebić bi mogao postati udarna špica u napadu. Barem je to jučer na treningu uvježbavao Zlatko Dalić. E sad, on je to igrao u Milanu izostankom Ibrahimovića ali opet on je krilni napadač. Kramarić je, pak, ove sezone u dresu Hoffenhaima zabio 25 golova u svim natjecanjima. No, niti on nije špica. Tu već imamo problem. Uz to, kako sad izgleda Kramarić neće započeti utakmicu u prvih 11 protiv Engleza. To ne znači da neće, već sve na to trenutno navodi.

"Kažem, ne znam. Čitam i pratim i ako je čovjek zabio 25 golova, ako trpa u Bundesligi koja je ono, opasno dobra liga, znači realno bi trebalo pronaći u momčadi mjesta za njega, moje mišljenje. No, ipak je trener tu i on zna kako će napasti Engleze. Mislim da se previše stvorila fama, novine, portali, ne znam, možda sva medijska pisanja oni u reprezentaciji niti ne osjete ali fama je kako je Krama nezadovoljan, ne bih htio da to bude tamo u stožeru tako, da je on stvarno nezadovoljan. Mislim da je fama. Ok, ako ne igra Krama igra Reba, onda treba biti pošten pa kad uđeš dati sve od sebe. Mislim, oni će tako ionako dati jer su profesionalci, mislim da se stvorila fama oko toga tko će sad igrati ovo ono, eto tu je izbornik Dalić pa će odlučiti".

'Hrvatska ima dobru reprezentaciju'

Kako bilo, Hrvatska ima dobru reprezentaciju. No, koliko ona može daleko na Euru? Nije to ista ona reprezentacija kao od prije 3 godine u Rusiji, to već svatko zna, ali opet ima kvalitetu...

"Baš sam se sad sjetio da sam čitao neki dan u novinama Robija Prosinečkog, on je rekao najveću istinu. Znači realno, 2016. na Euru igrali smo najbolji nogomet ali što su ti ova igra i rezultat, opet oni odu u Rusiju i uzeli medalju, bili drugi, e sad treba naći tu nekakvu sredinu kod puka. Realno, igramo s Engleskom koja je TOP reprezentacija, trebamo spustiti loptu na zemlju i ići iz utakmice u utakmicu. Pa Bože dragi, ne možeš biti drugi, treći, peti... Veće momčadi ispadaju s natjecanja a opet se skupljaju, tako da to je neizbježno. No, da imamo dobru repku, to imamo. Koliko ih je samo osvojilo prvenstvo u svojim klubovima?", naglašava Štrok i zaključuje:

'Ispričana priča'

"Ok, izašao je Barišić iz igre koji igra lijevog beka u repki, ušao Gvardiol, dobro i što sad? Znači, ispričana priča, tko bi trebao igrati... Možda nije ni realno i zašto sad dečka pokopati i odmah staviti Gvardiola. Tu treba biti pametan, pa Gvardiol će igrati još 15 godina, jel' tako? Borna igra u Rangersima, prvaci su i to kakvi, standardan je, bio je najbolji. Gcardiol može i stopera igrati, pustimo ih da igraju, obojica će dati sve od sebe".