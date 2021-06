Sutra navečer u Rimu, na stadionu Olimpico u 21.00, utakmicom Italije i Turske u skupini A započinje nogometni Euro. U nedjelju od 15.00 na Wembleyju, na rasporedu je prvi dvoboj Hrvatske (HRT) na turniru protiv jake Engleske.

Bez pobjede u pripremama - ne baš dobar dojam

Hrvatska je protiv Armenije u prvoj pripremnoj utakmici u Velikoj Gorici stvorila lijep broj prigoda, ali realizacija je gotovo potpuno zakazala.

Zabio je tek Perišić nakon kornera, ali primili smo i eurogol za konačnih 1:1. Protiv Belgije druga priča, ni šansi, osim Brekalove u 92. minuti, niti golova ali s jednim u Livakovićevoj mreži. I odmah, po dobro starom običaju, rezultatski dojam prevlada i odmah brige u Hrvata.

Protiv Belgije u prvih 20 minuta Hrvatska je imala loptu u nogama i u potpunosti anulirala bilo kakav dodir s loptom Belgijanaca ali brzo se prva reprezentacija svijeta prema renkingu FIFA-e vratila u igru i zabila preko Lukakua. Sve u svemu, kad podvučemo, dvije utakmice bez pobjede s ne baš uvjerljivom igrom ono su što stoji u zraku. Iskusni nogometni brk, trener Intera iz Zaprešića Ilija Lončarević, za Net.hr je dao svoje stručno mišljenje...

"Teško je reći, s obzirom da su praktički prošle tri godine od Rusije, turbulentne tri godine za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja nije uspjela uvjeriti ni sebe ni nas kao navijače da imamo legitimno pravo očekivati uspjeh i da budemo optimisti. No, gledajući kakvu kvalitetu posjeduje, objektivnu, ipak nas dovodi do toga da moramo kao sportaši, navijači biti optimisti. Nadam se da će naši igrači opet naći snage da na završnici Europskog prvenstva budu najbolji što mogu. Ako takvi budu, ako eliminiramo neku sportsku nesreću ili peh, onda imaju šansu u svakom slučaju proći grupu i onda od utakmice do utakmice sami odlučuju kao što su to i u Rusiji napravili", govori nam Ilija Lončarević i prelazi na Andreja Kramarića jer, prema najavama, prema onom što se da iščitati iz medija, prema nekim Dalićevim potezima na treninzima (na posljednjem marker dao Rebiću, što može sugerirati da će on startati u špici protiv Engleza). Je li Rebić bolja solucija od Kramarića ili Petkovića u vršku napada?

'Koliko ja znam Rebić igra na krilu, ne centralnu špicu, tu su dva problema'

"Koliko ja znam Rebić igra na krilu, ne igra centralnu špicu, tu su dakle dva problema - Jedan je da Kramarić nije klasični centarfor, ako izbornik reprezentacije treba klasičnog centarfora onda su Petković i Budimir ispred njega, u to nema nikakve dileme. Druga je stvar naći njemu poziciju da ipak bude u momčadi jer zaslužuje to po svom talentu, po svojem učinku, na koncu i dolazeći u godine kad je već jako iskusan igrač, zaslužuje po svemu tome da bude standardni igrač reprezentacije. Bi li mu trebao izbornik naći mjesto, neću u to ulaziti, to je neka druga tema. Ja osobno smatram da bi se trebalo igraču ipak, uz malo truda i malo razmišljanja, da bi mu se trebala naći pozicija".

Gvardiol je pokazao stabilnost i mirnoću protiv Belgije, odlično je zamijenio Bornu Barišića, iskusno, bi li on trebao imati jaču minutažu na turniru ili možda čak u prvih 11?

'Gvardiol je tek pozvan'

"Pa tek je pozvan, pa tek je pozvan, ne razumijem zašto radite toliku pompu oko toga? Ja sam apsolutno ovog puta na strani izbornika ako se odluči za Barišića. Jer, Barišić zaslužuje po svemu, po ozbiljnosti kojom pristupa reprezentaciji i svemu tome, da ne izgubi svoju poziciju. Međutim, Gvardiol će sigurno imati svoju minutažu i po talentu i po moći, on će ju sigurno imati. On je budućnost hrvatskog nogometa i to visoki nivo. Ne bih pravio nikakvu paniku, ovog trenutka za Engleze isto bi stavio Barišića", objašnjava nam Ilija i na naše pitanje kako mu izgleda obrana, daje nam dugo objašnjenje:

"Izgledala bi puno bolje, izgleda mi je sad protiv Belgijanaca solidno, izgledala bi puno bolje da naša cijela momčad ima jasan i vidljiv način igranja obrane. Jasno i vidljivo odluku na koji način trebamo igrati obranu. Ta jasna vidljivost se može primijetiti jedino u počecima utakmice, poslije to nestaje. To je slučaj koji jako zorno ovo opisuje je baš bila ova zadnja utakmica, gdje su nam Belgijanci pustili u početku da mi igramo, tako reći, u tom trenutku kad se nismo raspadali niti jedni ni drugi mi smo stizali zatvoriti na način na koji to radimo i obranu i Belgijanci isto tako nisu baš previše puta mogli doći do daha, ali nakon 20-25 minuta, ta solidno zatvoren način polako nestaje i mi se polako raspadamo", objašnjava nam Ilija Lončarević i ulazi u dubinu problematike:

"Nema tu više discipline, nema agresije na loptu i čim takvim momčadima koje su svjetski vrh dajete slobodu na svojoj polovici, kad lopta nije u kontroli, gotovo nikad nakon dva dodavanja onda je to veliki problem. To je nemoguće zatvoriti kad protiv sebe imati europske i svjetske klase. Ne postoji zadnja linija na svijetu koja će to zatvoriti. Ako pogledate Portugalce i Francuze kako igraju obranu, onda ne vidim načina zašto do sad niti jedan izbornik nije našao načina da mi budemo malo ozbiljniji po tom pitanju. Obrana i napad isključivo ovise o našoj motiviranosti i koncentraciji u datom trenutku, kad se poklope svi elementi kao što je bila Rusija i kao što je bila Francuska 1998. Onda mi možemo napraviti rezultat, ali kad se ne poklope baš svi elementi onda imamo polu ili nikakve rezultate kao na svim ostalim završnicama što smo imali. Zašto se to ne napravi kako treba, to morate pitati izbornika. S trenerske strane to je jako jednostavno".