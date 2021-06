Bio je u ratu, na prvoj crti, osvojio je 1998. broncu s Hrvatskom u Francuskoj na SP-u. Za njega je Zvonimir Boban kazao kako je on pravi heroj jer je kao klinac s puškom u ruci branio Osijek. Pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman zvao ga je svojim borcem...

'Znamo da će dati sve od sebe'

No, njegova najveća vrlina, veličina, leži u skromnosti i poniznosti. Petar Krpan legendarni je bivši hrvatski nogometaš koji je u HNL-u zabio ukupno 64 gola i 20. je na listi najboljih strijelaca u povijesti. Trenutno je glavni instruktor Hrvatskog nogometnog saveza...

"Uzbuđeni smo, svi smo u iščekivanju. Znamo da će dati sve od sebe. Naravno da navijači trenutno i nisu baš zadovoljni kako su naši dečki izgledali u pripremama protiv Armenije i Belgije jer, kakva se kod nas uvijek stvori eurofija, naša nacija očekuje samo pobjede, u prijateljskima, službenim, ma uvijek", kazao nam je legendarni Petar Krpan Krpica u uvodu razgovora i nastavio:

"Belgija je jaka, prva reprezentacija svijeta, treba to gledati i s te strane. No, pustimo sad to, s dečkima je sve OK i to je bitno, ipak kad pogledamo igrače koji nam igraju u reprezentaciji, sad ovi stariji igrači plus što se pomladilo, momčad u kojoj su nam Vlašić, Pašalić, Ivanušec, Gvardiol, napravili smo tu malo neku i promjenu, ali okosnica momčadi su sve iskusni nogometaši koji igraju u velikim klubovima. Na velikim natjecanjima Hrvatska je uvijek igrala bolje nego na velikim natjecanjima, zbog ovog iskustva o kojem vam sad govorim. Moje mišljenje, na Euru moramo proći skupinu. Mislim da je to cilj Saveza, Dalića i smo mi već svoje napravili. Normalno, Hrvati kao Hrvati, uvijek očekuju nešto više. Primarni cilj je ipak ići utakmicu po utakmicu, pa ćemo onda opet gledati. Jer, ipak, Englezi, znamo kakvi su, jaki su, imaju mnogo brzih igrača, igraju doma, dobri su na velikom i malom prostoru, teško ih je čuvati. No ipak, Hrvati imaju iskustvo igranja velikih natjecanja, mislim da ćemo se posložiti kako treba i napraviti opet pravi rezultat".

'Najrealniji je prolazak skupine ali ima kalkulacija'

Krpan nam je istaknuo o tim, uvijek prisutnim kad je veliko natjecanje u pitanju kalkulacijama.

"Najrealniji je prolazak skupine ali ima onih kalkulacija, svi spominju prvi, drugi, ovako, onako, mi o tome uopće ne trebamo razmišljati, koji ćemo biti prvi ili drugi. Bit' je samo da se prođe ali idemo tekmu po tekmu. Otvaranje protiv Engleza ne može biti ljepše. Samo mi je žao što stadion neće biti ispunjen, zbog čitave ove situacije oko COVID-19 i svega ovog što se događa oko nas. Naši navijači isto tu pate, znate kakve su karantene, mjere, naši igrači neće imati onu našu podršku, kakvu bi imali da je normalna situacija".

Krpan nam kaže kako ćemo vidjeti kojim će sustavom Dalić zaigrati, 4-1-4-1 ili 4-2-3-1...

"Izbornik već to sve ima u glavi, dobro se pripremio za sve što Hrvatsku čeka. Možemo samo nagađati hoće li zaigrati Petković, Krama, Rebić, hoće li Pašalić, Vlašić ili Brekalo, izbornik nakon priprema će se odlučiti za pravu kombinaciju. Nadamo se najboljem. Znate, sad, u ovim trenucima, Hrvatska ima četiri i pol milijuna izbornika. Možemo mi pričati o načinu igranja ali to je izbornik, on će odlučiti, on je odgovoran za sve. Kramarić je u intervjuu prije neki dan kazao što on najviše voli igrati, kako se osjeća u klubu, da li je centralni napadač... On iza sebe ima jako dobru sezonu, tako da će izbornik s njim još porazgovarati i pojedinačno i svakako, donijeti odluku najispravniju. No, poslije utakmice će opet biti zašto nije ovo, zašto Dalić nije ono...Uvijek će toga bi, mi smo takvi. Jesmo, euforični smo i sve ali opet, znamo svi protiv koga na otvaranju Eura igramo. Ljudi moji, igramo protiv Engleza koji će nam se htjeti osvetiti za Rusiju. Oni su nabrijani na nas ono, ajme... Malo nas i podcjenjuju, na terenu možemo pokazati da naši rezultati nisu bili slučajni. Nadam se da će Lovren biti spreman. Imamo snagu, to sigurno. Tu je ipak naš kapetan i lider Luka koji će to sve posložiti, naravno u dogovoru s izbornikom.

'Bit svega je da su svi klapa, da vlada zajedništvo'

I za kraj Krpan nam je naglasio ono što je jako važno na ovakvim natjecanjima, ono što su oni imali 1998. u Francuskoj na SP-u...

"Bit svega je da su svi klapa, da vlada zajedništvo, onda rezultat dolazi uz našu kvalitetu. Bit svega su znači zajedništvo koje nas drži i to domoljublje koje mi imamo od uvijek, od naše samostalnosti i zato nam uvijek svi zamjeraju, balkanske države bivše države nam zamjeraju kako mi držimo do svoje zemlje. Imamo kult reprezentacije i države, jesmo, zbilja smo krvavo platili slobodu i zemlju i zato nogometaši tako i vraćaju, zato i vraćamo svim našim rezultatima koje imamo. Jer, mi smo stalno na velikim natjecanjima, to ne treba zanemariti. Veći uspjeh je samo plasman ali normalno da želimo više. Iz grupe ih najvjerojatnije prolazi tri pa je moje mišljenje da moramo proći".