Nogometna reprezentacija Engleske u srijedu je prvi put u povijesti izborila plasman u finale Europskog prvenstva nakon što je u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley nakon produžetaka pobijedila Dansku sa 2-1 (1-1, 1-1).

Ključni trenutak se dogodio u 102. minuti kada je nizozemski sudac Danny Makkelie pokazao na bijelu točku nakon što je Sterling pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s Jenssenom. Njegovu odluku potvrdila je i VAR soba.

Harry Kane je pucao s bijele točke, Schmeichel je obranio, no lopta se odbila do engleskog kapetana koji iz drugog pokušaja nije pogriješio.

Nakon utakmice oglasio se slavni portugalski trener i veliki navijač engleske reprezentacije Jose Mourinho koji je kritizirao suca i VAR sobu zbog dosuđenog jedanaesterca koji je odlučio utakmicu.

"Čudesna utakmica, ali nisam siguran da želite čuti što mislim", počeo je Mourinho u razgovoru za britanski Talksport pa nastavio:

"To nije bio jedanaesterac, to nikada nije smio biti jedanaesterac. Engleska je zasluženo prošla, ali to nije bio penal. Stvarno ne razumijem kako je to moglo biti dosuđeno na ovoj razini, u polufinalu Eura. Još manje razumijem to što iz VAR sobe nisu sugerirali sucu da pogleda snimku."

Jose Mourinho

"Kao zaljubljenik u nogomet sretan sam što je Engleska pobijedila, zaslužili su to, ali jako sam razočaran zbog načina na koji su to uspjeli", poručio je Mourinho.

Englezi će u finalu 11. srpnja na Wembleyju igrati protiv Italije koja je u utorak boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedila Španjolsku sa 4-2.