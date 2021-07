Nogometna reprezentacija Engleske prvi put u povijesti izborila je plasman u finale Europskog prvenstva nakon što je u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley nakon produžetaka pobijedila Dansku sa 2:1.

Danska je povela u 30. minuti golom Mikkela Damsgaarda, izjednačio je Simon Kjaer devet minuta kasnije gurnuvši loptu u vlastitu mrežu, a pobjedu Englezima donio je Harry Kane golom u 104. minuti.

Englezima će to biti prvo finale na Europskim prvenstvima nakon što su 1968. bili treći, a 1996. zapeli u polufinalu, dok je Italija jedini naslov osvojila 1968. godine, a još dva puta izgubila u finalima (2000, 2012).

Oko sokolovo

No, još će se dugo pričati o 104. minuti i penalu za Englesku koji je dosudio nizozemski sudac Makkelie. Sterling je ušao s loptom između dvojice, a onda uz minimalan ili čak nepostojeći kontakt pao. Sudac je pokazao na bijelu točku.

Takva je odluka neugodno iznenadila sudačkog eksperta Marija Strahonju koji ju je prokomentirao u HRT-ovoj emisiji Europeo.

"Tužan sam jer gledam suđenje na taj emotivan način i pokušavam vidjeti pozitivne strane sudaca. Ovo što se večeras dogodilo je skandalozno, tu nije bilo kontakta ili je bilo kao list papira. Ljudi dragi, ovdje ne postoji kontakt. Ako je sudac nasjeo, VAR soba je trebala biti tu da mu to kaže. On je donio odluku, isti tren je dosudio. On je prenio u VAR-sobu svoju odluku, ali ti suci u VAR-sobi su mu rekli da je u pravu. Onda ti ljudi nikad više ne bi smjeli suditi. Oni su mu rekli da je dobro procijenio. Ne mogu objasniti kako se ovo uopće dogodilo i ova je odluka apsolutno neprihvatljiva", rezolutan je bio Strahonja.