Nogometna reprezentacija Italije prvi je finalist ovogodišnjeg Europskog prvenstva, nakon što je u utorak na londonskom stadionu Wembley pobijedila Španjolsku s 2-1 (1-1), boljim izvođenjem jedanaesteraca (4-2). U svom četvrtom finalu na europskim prvenstvima Talijani će igrati protiv Engleske, koja je dan kasnije bila bolja od Danske.

Finale će biti odigrano na istom stadionu u nedjelju, 11. lipnja na Wembleyu.

A za one koji ne znaju, utakmice za treće mjesto neće biti. One su bile regularne na Eurima od prvog turnira u 1960. pa sve do 1980. godine.

Nakon što nije bilo interesa navijača za praćenje utakmice s tribina i slabe televizijske gledanosti za utakmicu u 1980. godini u Italiji između domaćina i Čehoslovačke, UEFA je odlučila da je ukine.

FINALE 11. srpnja (London), 21:00