Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što je u susretu osmine finala u Kopenhagenu pred 25.000 gledatelja nakon produžetaka izgubila od Španjolske sa 3-5.

Nakon nevjerojatne drame i brojnih obrata, Furija je nakon produžetaka slomila Vatrene izborivši plasman u četvrtfinale.

Bila je to "luda" utakmica u kojoj su Vatreni poveli, Furija je uzvratila s tri gola u nizu, da bi Hrvatska golovima u 85. i 90+2. minuti uspjela izboriti produžetak. Nažalost, u dodatnih pola sata Španjolska je zabila dva gola za konačnih 5-3.

Vatreni ostaju u istom sastavu?

Prvo pitanje koje se nakon poraza odmah postavilo bilo je ostaje li Zlatko Dalić na klupi Hrvatske, a kako donosi Jutarnji list, čini se da je odgovor potvrdan. Naime, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nastavljaju se vrlo brzo i vrlo je vjerojatno kako će Vatreni biti u istom sastavu. Jedino još ostaje vidjeti ostaje li Luka Modrić kapetan nacionalne vrste do kraja akcije Katar. No, ako je suditi po riječima koje je rekao nakon sinoćnjeg poraza, to je izgledna opcija.

Što se, pak, tiče Dalića, Jutarnji list navodi kako ga HNS podržava, a ugovor ga veže do Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno, do kraja kvalifikacija ako ga ne izbori i jedino kad bi on sam odlučio otići došlo bi do promjene. No, Dalić zasad ne daje takve naznake.

Svi sa strepnjom čekaju Modrićevu odluku

Vrlo vjerojatno je da nikakvih potresa u reprezentaciji neće biti. Iako dojam nakon Eura i nije vrhunski, opet nije niti toliko loš da bi se sve rušilo.

Ogroman problem bi bio tek ako se Modrić ipak odluči povući. S obzirom na to da igra Hrvatske i dalje ponajviše ovisi o njemu, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile bi iznimno neizvjesne.