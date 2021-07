UŽIVO

Europsko prvenstvo u nogometu, četvrtfinale

Španjolska - Švicarska 1:0 (Alba 8')

Španjolska: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Ferran, Morata

Švicarska: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Šeferović

42' Dobar ubačaj Sarabije prema Morati, ali Sommer to sigurno lovi.

39' Novi pokušaj Švicaraca nakon kornera. Sada je glavom pucao Widmer, ali ni on ne pogađa okvir gola.

34' Nakon dugo vremena dobar pokušaj Švicaraca. Shaqri je ubacio iz kornera, a Akanji pucao glavom, ali visoko iznad gola.

33' Španjolci kontroliraju utakmicu, lopta se cijelo vrijeme nalazi u njihovim nogama.

26' Opasan pokušaj Španjolaca, nakon kornera Azpilicueta dobro puca glavom, ali Sommer je siguran.

22' Blizu su sada Švicarci bili. Shaqiri je poslao loptu u prazan prostor, Šeferović je pokušavao stići do nje, ali Simon je bio brži.

Španjolska - Švicarska

17' Imali su sada Španjolci veliku šansu. Dosuđen je slobodni udarac za njih nakon što je Morata srušen na 17 metara od švicarskog gola, ali Koke puca visoko iznad vratnice.

15' Švicarci pokušavaju brzo stići do izjednačenja, ali bezuspješno. Pokušali su Zuber i Freuler, no nije to bilo pretjerano opasno.

8' GOOOL Prvi korner Španjolaca i odmah pogodak. Lopta nakon ubačaja iz kuta dolazi do Albe koji snažno puca s dvadesetk metara i njegov udarac putu do gola dira Zakariju i vara Sommera te završava u mreži.

Španjolska - Švicarska

2' Prvi pokušaj Švicaraca. Nakon što je Španjolska izgubila loptu na centru, Shaqiri je krenuo prema golu i pucao s dvadesetak metara, ali Torres blokira i Simon lagano lovi loptu.

1' Počela je utakmica.

_________________________________________________________________________________________________________

17.30 Švicarski izbornik Vladimir Petković u ovoj utakmici neće moći računati na Xakhu koji je suspenditan i umjesto njega igra Zakaria. Španjolcki izbornik Luis Enrique napravio jednu promjenu - od 1. minute počinje Pau Torres, a na Garcia.

17.00 Stigli suslužbeni sastavi Švicarske i Španjolske.

_____________________________________________________________________________________________________________

U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Europskog prvenstva sastat će se reprezentacije Španjolske i Švicarske, koje su do borbe za polufinale stigle nakon velike drame u osimi finala.

Španjolska je u 'ludoj' utakmici u osmini finala nakon produžetaka pobijedila Hrvatsku s 5:3. Hrvatska je povela autogolom koji je pripisan Pedriju u 20. minuti, poravnao je Sarabia u 38. minuti, da bi Azpilicueta u 57. i Ferran Torres u 77. minuti u nastavku doveli Španjolsku u vodstvo 3-1. No, Oršić u 85. i Pašalić u drugoj minuti sudačke nadoknade uspjeli su poravnati na 3-3 i odveti dvoboj u produžetak. U dodatnih pola sata su Morata u 100. i Oyarzabal u 103. minuti ipak odveli Španjolsku među posljednjih osam.

Reprezentacija Švicarske priredila je veliko iznenađenje plasiravši se u četvrtfinale EP-a nakon što je u susretu osmine finala u Bukureštu boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedila aktualnog svjetskog prvaka, Francusku, s 5-4.

Lutrija jedanaesteraca presudila

Utakmica je nakon 120 minuta završila 3-3. Golove za Francusku zabili su Karim Benzema (57, 59) i Paul Pogba (75), dok su strijelci za Švicarsku bili Haris Seferović (15, 81) i Mario Gavranović (90).

Švicarska je pri vodstvu 1-0 imala jedanaesterac, no Rodriguez ga nije iskoristio.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca odluka je pala u petoj seriji. Mehmedi je zabio, a Sommer obranio udarac Mbappeu.