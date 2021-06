Nogometaši Danske danas su u Amsterdamu, na otvaranju osmine finala Eura, u potpunosti nadigrali i razbili Wales Garetha Balea rezultatom 4:0 i plasirali se među osam najboljih momčadi starog kontinenta.

Kasper Dolbergjunak utakmice

Strijelac prva dva pogotka bio je Kasper Dolberg u 27. i 48. minuti, da bi Joakim Maehle u 88. i Martin Braithwaite u šestoj minuti nadoknade postavili konačni rezultat.

Junak danske pobjede na Johan Cruijff Areni bio je igrač koji je u tri utakmice u skupini dobio tek pola sata. No, izbornik Kasper Hjulmand je umjesto ozlijeđenog Yussufa Poulsena u igru od prve minute odlučio ubaciti upravo Dolberga koji mu se odužio s dva gola. Nema sumnje, bila je ovo jedna lijepa danska nogometna noć...

"Danska je definitivno pokazala da su ozbiljna momčad, da nije za zafrkanciju. Bez obzira što nemaju nekakva bombastična imena u svom sastavu, oni su jako ozbiljna momčad. Tvrda, odgovorna, disciplinirana ekipa, imaju igrače koji igraju europskim klubovima, na sve strane. Nikako ih se ne može podcijeniti za bilo što dalje", govori nam istaknuti hrvatski nogometni trener Ilija Lončarević, koji sad vodi Inter iz Zaprešića.

Danska protiv pobjednika susreta Nizozemska - Češka

Inače, Danska će u četvrfinalu 3. srpnja u Bakuu igrati protiv pobjednika susreta Nizozemska - Češka koji će se igrati u nedjelju u Budimpešti.

"No, kad govorimo o Danskoj, tek ćemo vidjeti za što su spremni i sposobni. Neće Nizozemskoj biti lako to sigurno, ako prođe Čehe".

Danci su danas igrali dosta okomitije nego dosad na turniru a upravo ta okomitost u igri odlika je modernog nogometa kojeg prakticiraju najbolje momčadi...

"To ovisi puno i o suparniku, to sigurno. Svi su danas tehnički i taktički spremni za okomiti nogomet, više ili manje, ali okomit nogomet zavisi i od suparnika. Ako vam suparnik stvori prostora, onda će u svakom slučaju ta okomitost biti češća i učinkovitija. Ako suparnik ne stvori onda neće biti tako česta. Tako da Wales nije bio ravnopravan partner. No, za neke ozbiljne stvari teško je reći koliko je Danska jaka. To će se vidjeti tek protiv nekih jačih ekipa. Nema tu nikakvih velikih nedoumica, pokazali su da su čvrsti i odgovorni i mogu napraviti puno".

'Španjolci ovise o nama'

Mogu li Danci biti dark horse turnira?

"Teško je to kazati".

Ilija Lončarević prima nagradu ZNS-a, Dijamantnu plaketu

A Hrvatska i okomit nogomet? Čeka nas u Kopenhagenu Španjolska u ponedjeljak u osmini finala Eura. Što očekujete u toj utakmici protiv Furije?

"Nemam što očekivati, očekujem da pobijedimo, navijački to očekujem i ne mislim da nemamo šanse. Dapače, mislim da ju imamo. Nadam se da će naši igrači doći malo više do pojačane samosvijesti i optimizma i da će biti još bolji nego što su bili protiv Škota, jer moraju biti bolji, to sigurno".

Jesu li Vatreni igrali dosta okomito protiv Škota i hoće li sad protiv Španjolske morati igrati još okomitije?

"Uf, teško je to unaprijed predviđati, Španjolci ovise o nama, kako će Hrvatska biti na terenu, stajati na terenu, tako i mi ovisimo o njima. Pojedinačno a pogotovo momčadski. Tu nema puno dileme. Španjolci su možda jači u iskorištavanju djelića prostora od nas ali ne previše, jer mi imamo svjetske klase na tim pozicijama, Luku, Brozovića, Kovačića, Vlašića itd. Nisu Španjolci ništa u talentu jači od nas. Furija je jača samo u završnici, u korištenju malog djelića prostora i vremena, gdje mi ne smijemo biti rijetki, moramo biti pravovremeni, moramo to zatvarati na vrijeme, moramo napadati loptu i to je to. Koliko će Španjolci biti okomiti bit će onoliko koliko im Hrvatska do dozvoli. Koliko će Vatreni biti, ja se nadam da će naši fantazisti, imamo ih dva-tri, da će pronaći dovoljno mjesta i prostora da se nametnu", zaključio je Ilija Lončarević.