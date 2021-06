Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je za igrača utakmice protiv Češke, no veznjak "Vatrenih" je istaknuo kako mu je ostao "gorak okus" nakon rezultata 1-1.

"Ostao je gorak okus nakon ove utakmice, jer nismo pobijedili. Ušli smo u meč potpuno neorganizirani, ali je bilo bolje u drugom poluvremenu. Postigli smo pogodak, mogli smo ih postići i više, ali nažalost nismo pobijedili. Sad moramo pobijediti Škotsku da bismo prošli dalje", izjavio je Modrić.

Kapetan svjetskih doprvaka je naglasio kako dojam nije bio dobar.

"Dojam nije dobar, posebice nakon prvog poluvremena. Ušli smo loše, bez samopouzadnja, bez vjere u nas. Bili smo nesigurni. Drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje, ali ne na onaj način na koji bi mi htjeli. Kao da se uvukla nekakva nesigurnost, zbog toga ne prezentiramo kao što objektivno možemo."

Mogu u osminu

Istaknuo je kako Hrvatska ima još jednu priliku osigurati prolaz skupine.

"Imamo utakmicu u zadnjem kolu protiv Škota i pobjeda nam jedino igra. Moramo promijeniti čip, moramo puno bolje. Jer ako se ne popravimo bit će jako teško."

Modrić se složio kako je igra daleko od idealne.

"Mislim da ne igramo najbolje. Od početka kvalifikacija za SP, dvije prijateljske utakmice i ove dvije, to nije ona Hrvatska koja treba biti i koju svi priželjkuju. Navijači imaju pravo biti nezadovoljni, jer smo i mi igrači nezadovoljni. Moramo biti pozitivni i u zadnjoj utakmici ići na glavu."

Nije se složio s tvrdnjom kako se koncepcijiski luta.

Lovren izveo slobodni udarac

"Ne bi ulazio u taktičke priče. To je najmanji problem. Moramo biti samopouzdani, moramo imati više vjere u sebe, više gristi, sve ono što nas je uvijek krasilo. To u zadnjih pet, šest utakmica nismo imali i to moramo vratiti.."

Otkrio je i zašto je Dejan Lovren izveo slobodni udarac u prvom poluvremenu.

"Jučer na treningu je bio odličan, zabio je dva, tri gola. Zar mislite da zato što je obrambeni igrač ne može dobro pucati slobodne udarce," istaknuo je Modrić.