U jučerašnjoj utakmici 2. kola skupine D Europskog nogometnog prvenstva Hrvatska je na Hampden Parku u Glasgowu odigrala 1:1 protiv Češke i tako zadržala izglede za plasman u osminu finala. No, neuvjerljiv dojam igre hrvatske nogometne reprezentacije je ostao...

Vodeći pogodak za Češku postigao je Patrik Schick u 37. minuti iz kaznenog udarca, koji je Španjolac Carlos del Xerro Grande dosudio na intervenciju VAR-a, zbog toga što je Dejan Lovren u skoku nenamjerno laktom udario Schicka u nos.

Izjednačujući pogodak za Hrvatsku postigao je Ivan Perišić u 47. minuti, kad je s lijeve strane ušao u kazneni prostor i sa desetak metara desnom nogom pogodio suprotni kut čeških vrata. Generalno, Hrvatska se na Euru muči, nema tu niti energije niti opasnosti prema naprijed, previše piplaju. Premalo su Vatreni u šesnaest metara i vidi se da bolje igraju s centralnim, pravim napadačem nego s Rebićem u špici. Zlatko Dalić je do sad dosta eksperimentirao na ovom Euru, iako je rekao nakon pripremne u Velikoj Gorici protiv Armenije da je gotovo s time...

"Moramo reći kako nije to dobro izgledalo, nedostajalo je Hrvatskoj energije i dominacije. Nismo se nametnuli snagom naše kvalitete i jednostavno smo pustili Česima da budu Hrvati a mi da budemo Česi. U prvom poluvremenu Česi su nadigrali Hrvatsku, imali veći posjed, ono što smo mi očekivali od naše momčadi to su radili Česi. Fizički su bili dosta moćni, s puno igrača su dolazili u završnicu. Kad pogledamo prvi dio, dobro smo i prošli, iako nije bilo nekakvih izrazitih šansi niti kod njih niti kod nas. Prema tome, odlučila je jedna nesmotrenost Lovrena. Za mene to nije bio penal, svaki igrač kad skače otvara svoje ruke, prirodna reakcija. Pogotovo kad ti je igrač iza leđa, ti ne vidiš. Nije bila namjera udaranja laktom. Je grubo ali namjeren nije bilo", kazao nam je Zoran Vulić i nastavio:

"Moramo vjerovati da možemo protiv Škotske, treba vjerovati ovoj grupi igrača i mislim da je to najbolje što objektivno imamo. Moramo vjerovati u ono što radimo a onda će doći i dobar rezultat. Prema tome, moramo biti pošteni i kazati kako sad ne izgledamo dobro. Nismo na onom nivou na kojem smo naviknuli biti kao viceprvaci svijeta. Ja znam da ova momčad može puno bolje i vjerujem da će tako i biti protiv Škotske, iako ne ovisi sve o nama. Dok ima ulja u svići, moramo vjerovati", objašnjava nam Vulić.

I Česi su nam radili probleme po toj lijevoj strani, kao da su gledali engleski recept na Wembleyju. Što se to događa po toj lijevoj strani?

"Je, gledajte normalno da svaka svjetska momčad ima svoje analitičare i oni vam sve kažu, kako Hrvatska otvara igru, gdje je najveća propusnost, koji igrač najviše ima loptu. Analičari dosta danas imaju u tome ulogu. Česi su nas, neću reći pročitali nego su nas dobro analizirali. Stavili su igrača na Modrića i Kovačića, nismo imali onu našu igru, nismo napravili ambijent na travnjaku da bude onakav kakav nama odgovara, da smo mi ti koji dominiramo. Dopustili smo Česima da nas napadnu, da nas izdominiraju, znači tu su za mene Česi odigrali jako dobru taktičku utakmicu a i fizički su bili moćniji".

Rebić je opet bio u špici napada iako bi, naše mišljenje, bolje bilo da je počeo odmah s centralnim napadačem Petkovićem ili Budimirom a Kramarića na poziciju lažne desetke. Dobar ili loš taktički potez Dalića?

"Najlakše je biti general nakon bitke. Moram biti iskren i reći kako za mene, iznenađenje je bilo s igranjem praktički s dva prva vezna igrača u sredini. Očekivao sam Brozovića, bez obzira što nije odigrao dobru utakmicu protiv Engleza. Ali, bilo je takvih puno. Znači, nisam očekivao malog Brekala, mislio sam da će tu biti ili Rebić ili Perišić, to je njihova prirodnija pozicija. Znamo da su Perišić ili Rebić na toj poziciji opasniji po gol, da imaju to a to se pokazalo u drugom dijelu. Mislim da je ulazak malog Ivanušeca i Petkovića unijelo živosti, poslije i Vlašić. U drugom dijelu smo sličili na nešto, ali opet to nije ono što mi očekujemo od reprezentacije Hrvatske. Dalić je u nastavku susreta, u drugom poluvremenu povukao dobre poteze, da je malo mobilizirao momčad ali to nije bilo dovoljno za konačni uspjeh. Moramo vjerovati da možemo protiv Škota u Glasgowu napraviti ono što svi očekujemo, ostvariti dobar rezultat koji će nas odvesti u nokaut fazu".

Što će biti ključno protiv Škota, što pod hitno moramo popraviti?

"Pod hitno moramo biti opasniji, ni protiv Češke nismo u tom segmentu bili dobri, nije nas bilo u šesnaest metara. Iako, ako pogledate formaciju, bili smo ekstra ofenzivni s Kovom, Modrićem, Perišićem i Rebićem, kao i Brekalom. No, takva jedna momčad nije dovoljno ulazila u šesnaest metara. Znamo da Ante nije igrač šesnaesterca, Krama je isto neka lažna desetka, Ivan je više krilo nego igrač šesnaesterca, tako i mali Brekalo, znači koji ulaze na svoje jače noge, pogotovo Ivan koji u prvom poluvremenu nije dolazio do izražaja jer je igrao na kontra strani koja mu ne odgovara, za mene. I mislim da reprezentacija mora podignuti svoju igru za nijansu, igrati brže, aktivnije, fizički puno više raditi na travnjaku i da s tom fizikom anuliramo kvalitetu suparnika. Tom trkačkom dionicom nismo uspjeli parirati Česima i normalno da su se oni s tom fizičkom moći nametnuli kao kvalitetnija momčad, iako oni to nisu".