Nevjerojatna danska priča na ovom EURO-u završila je porazom u polufinalu od Engleske sa 1-2 nakon produžetaka.

Nakon što su u prvom susretu protiv Finske umalo zauvijek ostali bez Christina Eriksena koji je imao srčani udar, te premda su izgubili prve dvije utakmice u skupini, Danci su dogurali do polufinala. Prva su reprezentacija u povijesti koja je nakon dva početna poraza stigla do polufinala EP-a.

Ključni trenutak u polufinalu se dogodio u 102. minuti kada je nizozemski sudac Danny Makkelie pokazao na bijelu točku nakon što je Sterling (pre)lagano pao u kaznenom prostoru. Do tog pada nije ni rebalo doći, jer su neposredno prije na terenu bile dvije lopte, ali sudac nije prekinuo igru.

Danski izbornik Kasper Hjulmand bio je bijesan 'kao ris' nakon utakmice.

"To nikada nije trebao biti jedanaesterac. Jako samo razočarani i ja sam jako uzrujan. Bile su dvije lopte na terenu prije jedanaesterca, to je imalo veliki utjecaj. Znam da zvuči čudno sada, ali ne mogu si pomoći što se tako osjećam. Jedna je stvar izgubiti utakmicu, to se događa, ali doživjeti poraz na ovaj način je jako razočaravajuće", rekao je Hjulmand novinarima nakon susreta.

"Sve je bilo režirano da Englezi pobijede. Na Europskim prvenstvima inače je jedna polovica stadiona u bojama jedne reprezentacije, a druga polovica u bojama druge, no ovo je izgledalo kao domaća utakmica za Engleze", prenosi Hjulmandove riječi danski tabloid BT i u nastavku piše:

"Samo zamislite da je 30 tisuća naših navijača moglo biti na polufinalu, ali englezi su uveli smiješne mjere zbog koronavirusa i spriječili naš dolazak. Ali nije samo bila atmosfera naklonjena Englezima, cijeli ugođaj je bio kao njihov tulum za finale."

Nakon polufinala oglasio se i legendarni portugalski trener Jose Mourinho, koji je veliki navijač engleske reprezentacije na Euru. Ali, i on je morao priznati da suđenje nije bilo pošteno.

"Čudesna utakmica, ali nisam siguran da želite čuti što mislim", počeo je Mourinho u razgovoru za britanski Talksport pa nastavio:

"To nije bio jedanaesterac, to nikada nije smio biti jedanaesterac. Engleska je zasluženo prošla, ali to nije bio penal. Stvarno ne razumijem kako je to moglo biti dosuđeno na ovoj razini, u polufinalu Eura. Još manje razumijem to što iz VAR sobe nisu sugerirali sucu da pogleda snimku. Kao zaljubljenik u nogomet sretan sam što je Engleska pobijedila, zaslužili su to, ali jako sam razočaran zbog načina na koji su to uspjeli".