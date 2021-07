Puno se prašine podiglo, brdo reakcija slijeva se, dolaze na Twitteru iz sekunde u sekundu o sinoćnjem penalu u 104. minuti polufinalnog ogleda za Englesku protiv Danske.

'Treba li Englezima takvo što? Pa dajte im onda taj trofej'

Sterling je ušao s loptom između dvojice, a onda uz minimalan ili čak nepostojeći kontakt pao. Sudac je pokazao na bijelu točku. Mnoštvo je kamera, situacija u raznoraznim brzinama, pod različitim kutevima na You Tubeu osvanulo i ne izgleda kao da je bilo nekog značajnog kontakta, ako je i ikakvog bilo...

"Treba li Englezima takvo što? Pa dajte im onda taj trofej", neko kolokvijalno mišljenje je javnosti na društvenim mrežama.

Sterling je ušao s loptom između dvojice, a onda uz minimalan ili čak nepostojeći kontakt pao. Nizozemski sudac Makkelie pokazao je na bijelu točku.

Dojam je da su Englezi bili daleko bolje pripremljenija i fizički iznimno snažan momčad, čiji ritam igre nije padao niti u produžetku, dok je Dance vidno načeo umor veće sredinom drugog dijela. No isto tako, ne treba im da pomoću takvog penala, na takav način, dolaze do finala, do pobjeda...

'Da je taj penal bio dosuđen u korist Danaca...'

"Da je taj penal bio dosuđen u korist Danaca, zamislite samo bijes i mržnja koja bi zavladali kod nas?", napisao je jedan Englez na Twitteru.

"Sramotno da je utakmica morala završiti na taj način", ističe jedan Danac.

"Kakva je ovo pljačka bila. Danska nije zavrijedila da ide kući na ovakav način. Žuti za Sterlinga postao je penal za Englesku. To je očito bio jedini način da im se da to finale. Očito treba biti Wembley pun za finale, tko šljivi COVID.19", stoji na Twitteru.

Naravno, engleski mediji brane svoj put prema finalu. Britanski tabloid Daily Mail piše kako su se i Škotski navijači pridružili onim danskim i talijanskim u osudama zbog (ne)postojećeg penala na društvenim mrežama.

"Neki škotski i danski navijači optužuju Englesku da su na prevaru došli u finale Eura 2020. i kažu kako je Raheem Sterling simulirao kako bi osigurao presudan penal koji je osigurao pobjedu Engleske nad Danskom.

Talijani, Danci i Škoti udarili po sudačkoj odluci i Sterlingu

Međunarodni promatrači pridružili su se mnogima koji misle da penala nije bilo, a jedan je talijanski komentator predložio "Nogometni 'ronilački' (diving - simuliranje opa.) tim, dok je na zadnjoj stranici škotskog izdanja Metroa osvanuo tekst pod naslovom: 'Misle da je sve gotovo'.

Na naslovnoj stranici istih novina piše kako 'Engleska zaranja u finale', dok je škotsko izdanje The Sun-a tweetalo -'Kontroverzni kazneni udarac Englesku odveo u prvo veliko finale od 1966.'

U navijačkim zonama u Škotskoj škotski navijači navijali su za Tri lava dok su se stotine navijača Engleske spuštale na navijačke zone i pubove u zemlji uoči hit polufinalnog obračunu", stoji u tekstu.

U Škotskoj porasla potražnja za danskim zastavama

No, bilo je i dosta navijača koji su navijali za Englesku u otvorenoj navijačkoj zoni u Glasgowu. Do prizora je došlo kada su se u Škotskoj pojavile internetske potrage za danskim zastavama, dok su mnogi obožavatelji sjeverno od engleske granice odlučili podržati Dansku.

Škotski su navijači na internetu tražili danske zastave uoči utakmice na Wembleyu, navodi Google Trends:

"Pretrage crveno-bijelih zastava Danske u Škotskoj povećane su za gotovo 10 puta više od razina prije Euro 2020., pokazuju brojke"...

Nakon ispadanja iz natjecanja još u grupnoj fazi, mnogi Škoti izbjegavali su ideju o dobrosusjedskoj ljubavi i umjesto toga okrenuli su se podršci engleskim protivnicima u nokaut fazi.