Nakon poraza od Engleske na otvaranju Eura, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je izazov. U petak Vatrene čeka obračun s Češkom, koja je protiv Škotske slavila s 2:0 i pokazala da Modrića i društvo čeka težak posao. Hrvatska je sada na trećem mjestu i protiv Češke je imperativ pobjeda kako bi se osigurao prolazak skupine.

A uoči te utakmice na konferenciju za novinare stigao je Šime Vrsaljko.

"Nije me bilo dugo vremena, sretan sam i zadovoljan što sam opet u dresu reprezentacije pogotovo na Euru i želim dati sve od sebe i sa zadovoljstvom igrati. Naravno da sam nakon velike pauze i turbulentnog perioda s profesionalne strane znatiželjan kako ću izgledati u nadolazećem periodu. Od sebe očekujem jako puno i nadam se da ću ostvariti sve ciljeve koje sam stavio pred sebe. Nisam tu da sad mislim na svoju karijeru nego da dam sve od sebe za reprezentaciju i to je najbitnije", kazao je.

Obrana

"Obrana? Odlična je. Branimo se svi zajedno. I oni koji su na klupi i na tribini. Da slikovito kažem. Obrana počinje od prvog igrača na terenu, od napadača do golmana i ne treba nikoga pojedinačno izvlačiti. Kolektiv smo i kolektivno igramo dobro i loše. Sve gledamo kroz kolektiv. Ima situacija na kojima trebamo raditi. Svaki dan naporno radimo i stavili smo se u službu reprezentacije da što bolje izgledamo u nadolazećim susretima", rekao je.

"Češka? Mislim sve najbolje o idućem protivniku i sve najbolje o napadaču Patriku Schicku", rekao je.

"Što se tiče agresije i stava reprezentacije, utakmica sama po sebi tempira koliko će biti potrebno da vršimo pritisak. To je od utakmice do utakmice. Sljedeća će zahtijevati veću razinu pritiska i veću razinu želje za golom i rezultatom koji nam je neophodan da dobijemo atmosferu kakvu svi priželjkujemo. Atmosfera je odlična, ali rezultat nam isto puno odnosi. Nema Mandžukića, ali tu su drugi igrači koji se trude. Dajemo maksimum na treningu i utakmicama. Nadam se da ćemo doći do tri boda u sljedećoj utakmici", rekao je.

Ide li u Hajduk?

"Jesam li iznenađen izvedbom Češke protiv Škotske? Radit ćemo detaljne analize reprezentacije s kojom igramo. Maksimalno ćemo se pripremiti uz sav respekt i ima stvari koje mi kao reprezentacija trebamo analizirati i popraviti. Ako budemo na nivou rezultat neće izostati uz dužno poštovanje prema Češkoj reprezentaciji", kazao je.

"Hajduk? Ne znam hoću li se kući vratiti kroz daljnju budućnost. Ne znam i ne mogu reći. Uz dužno poštovanje prema navijačima i Hajduku, želim im sve najbolje. To što rade je fenomenalno. Vidim da idu uzlaznom putanjom i želim im sve najbolje. Što se tiče moje karijere, u daljnjoj budućnosti možda se vratim kući. A hoće li to biti u svrhu igranja nogometa ili živjeti, ne znam", završio je.