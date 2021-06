Lider obrane hrvatske nogometne reprezentacije, Dejan Lovren, održao je konferenciju za novinare u utorak ujutro i najavio nadolazeću utakmicu sa Češkom, koja je na rasporedu u petak u 18 sati. Hrvatska je u prvom kolu skupine D na Euru poražena od Engleske s 1:0, dok je Češka slavila protiv Škotske s 2:0. Hrvatska je sada na trećem mjestu i protiv Češke je imperativ pobjeda kako bi se osigurao prolazak skupine.

"Pa odlično se osjećam, vraćam se u svoj ritam. Lijepo je biti u punom pogonu, vidjet ćemo što će biti u petak, Dalić će odlučiti", rekao je Lovren u uvodu.

U ponedjeljak na treningu dogodila se neugodna scena. Lovren je urlao na svoje suigrače, a sada je otkrio i zašto. "Pa da ti izgubiš 7:0 i ti bio aktivan. Jednostavno, ne volim gubiti, malo smo se probudili kasnije, ali opet smo izgubili. Trebamo davati sve od sebe na treninzima i to zahtijeva i izbornik i mi stariji igrači. Nema opuštanja u bilo kojem trenutku, malo me to zanijelo pa sam zato digao ton, ali to sam samo ja, bilo pa prošlo. Idemo dalje", objasnio je Lovren.

Analiza Engleske, kako ju je doživio? "Loš je rezultat, nije mi pozitivno pričati kad se izgubi. Moje mišljenje je da smo mogli više, mi smo htjeli ta tri boda, ali nije išlo. U nekim segmentima igre smo dobro stajali, sve do gola. Nismo bili na razini, ali možemo uzeti u obzir to što je bilo vruće, neke stvari se nisu poklopile. Kažem, nije to bila ona Hrvatska koju mi znamo i da možemo puno bolje igrati. Moramo popraviti sliku u sljedećoj utakmici", rekao je Lovren.

O sukobu s mladima

Nakon susreta s Engleskom sreo se s bivšim suigračem Jordanom Hendersonom iz Liverpoola, kao i s engleskim bekom Lukeom Shawom. "Vidio sam se s njim nakon utakmice, komentirali smo utakmicu i naše ozljede. Lijepo ga je bilo vidjeti i njega i Lukea Shawa", rekao je Lovren.

Lovren o svojim izjavama i prozivkom prema mladim igračima. "Rekao sam što sam rekao, ne da mi se otvarati tu temu. Vi ste opet nešto izvukli uz konteksta što nije onako kako sam rekao pa ste napravili veliku stvar oko toga. Nema nitko tu ništa protiv mlađih. Mislio sam tom prilikom na treninge, kad se treba dati 100 posto, treba ginuti za hrvatski dres i na treningu, ali nećemo sada raditi priču oko toga", rekao je Lovren.

Lovren o Česima. "Nisu loša ekipa, bila je tvrda utakmica na početku. Dva fantastična gola od Schicka, kompaktni su, jaki u defenzivi. Neće biti lako, ali ako budemo pravi ne bi trebalo biti problema. Bit će neugodno, oni su u prednosti jer su dobili tri boda i moramo biti oprezni na svaku loptu. Moramo čvrsto stajati i čekati prilike", kaže Lovren.

O prekidima i obrani

O igri iz prekida Hrvatske. "Oni su sigurno jaki u prekidima, pogotovo u fazi skoka imaju visoke igrače, ali da ćemo se mi koncentrirati na prekide nisam siguran. Mi smo ekipa koja treba igrati i imamo takve igrače, moramo uživati u igri. Ako bude prilike iskoristit ćemo mi našu igru iz prekida. Treba biti čvrsto od početka do kraja i uzeti tri boda", rekao je Lovren.

O Škotima. "Škotska je ekipa koja se u svakom trenutku nije predavala, imali su puno prilika, nisu ih iskoristi. Hrabri su, srčani, igraju s tim dugim loptama. Naša skupina je teška, i protiv Škota nas čeka teška utakmica pred njihovom publikom. Trebamo se paziti", smatra Lovren.

Novinar ga je upitao hoće li igrati protiv Češke i što misli o igri obrane bez njega. "Izbornik će odlučiti, ja sam u pogonu, ti si me prvi otpisao da neću biti na Euru, ali to mi je samo veći gušt da budem na Euru. Spreman sam... Obrana? Mogli smo bolje odraditi to protiv Engleza, pogotovo kod gola, ali dečki su solidan posao odradili, i Joško Gvardiol isto. Ne znam čemu ta negativa prema igračima i prema Jošku, treba mu dati prostora i mira, on ima 19 godina. Neka ide korak po korak, ima veliki talent i neka ide svojim tijekom, treba biti pozitivan u svemu tome, a ne raditi negativnu atmosferu i tko je bio bolji ili lošiji na terenu. Molim vas medije da ne uzimate pojedince i da ne radite velike stvari oko toga", veli Lovren.

Tko će biti teži protivnik Češka ili Škotska. "Česima je ova utakmica dala krila, imaju samopouzdanje, mi smo u fazi gdje nismo sad dobri sa samopouzdanjem, nama se atmosfera nije raspala, dobri smo, veseli, možemo to odraditi kako treba. Treba to odraditi inteligentno i uzeti ta tri boda. Neće biti jednostavno", zaključio je Lovren.