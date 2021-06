Pomoćnik Zlatka Dalića, Vedran Ćorluka, i Nikola Vlašić održali će konferenciju za novinare dan prije odlaska u Škotsku gdje Vatrene u petak čeka druga utakmice Eura protiv Češke. Česi su pobjedom od 2:0 protiv Škotske pokazali da ih se ne smije podcijeniti.

Prvi je pred novinare izašao Vlašić i odmah je dobio pitanje koje ga je pomalo isprovociralo, a odnosi se na to da će vjerojatno započeti protiv Češke.

"Izbornik još nije ništa odredio pa ne znam počinjem li. Moje fizičko stanje je dobro. imamo još dva dana do utakmice i sve ćemo saznati", kazao je.

"Češka i Škotska' Obje momčadi su dobre i tvrde. Ne bih izdvajao tko je bolje. Dobre su obje reprezentacije, i mi s moramo pripremiti za njih", poručio je.

"Jesam li očekivao ulogu startera na Euru? Ne mogu reći ni da sam očekivao ni da nisam. Bio sam spreman na bilo koju opciju", kazao je.

"Važno je dobiti Češku. Teško je ulaziti u zadnju utakmici s velikim imperativom pobjede. Ako ovu pobijedimo sve je lakše. Oni će ići sa sto posto. Bit će teška utakmica. Vidjet ćemo hoćemo li dominirati i imati posjed, to nam je cilj", rekao je pa se osvrnuo o problemima u napadu.

Vraća li se Olić?

"Svi smo kvalitetni, pokazat ćemo to u iduće dvije utakmice. Moramo biti opušteniji, manje razmišljati o pritisku", poručio je. Odgovorio je i na pitanje vraća li se Olić u reprezentaciju nakon što je dobio otkaz u CSKA.

"Ne znam. Čuli smo se jučer kad se to dogodilo, poželio mi je sreću. Šteta što se tako završilo", kazao je. Nakon njega na red je došao Ćorluka.

"Usporedba Modrića i Vlašića? Upoznao sam ga kroz dosta utakmica u Rusiji. Moram priznati da je Luka vrlo rano postavio letvicu visoko. Ne bi se Nikola trebao zamarati hoće li dosegnuti njegovu razinu. On je na visokoj razini u ovom trenutku na njemu je hoće li se približiti razini Luke Modrića, ali ne bi se time trebao zamarati. Ne sumnjam da će uskoro igrati u većem klubu i jačem prvenstvu", počeo je Ćorluka.

Problematičan napad

"Što treba popraviti u igri Vatrenih? Zna se koji je naš problem u posljednje vrijem. Završna faza. Jako dobro dođemo do posljednje trećine , ali tu nismo dosta konkretni i nema nas u završnici. Prati nas taj problem u nekoliko utakmica. Radimo na tome da se te stvari poprave za iduću utakmici i siguran sam da ćemo u tom segmentu biti bolji i opasniji već u petak", poručio je.

Poznato je da su i prekidi bili veliki problem.

"Napravljen je pomak, dobro branimo prvi centaršut, ali i dalje pada koncentracija na odbijene lopte. Tu moramo bolje reagirati", kazao je, a kao i Vlašić dodao je da ne zna hoće li se Olić vratiti u stožer.

Patrik Schick pokazao je da je jako opasan u napadu.

"Nećemo ga striktno preuzimati. To nismo radili nikad pa nećemo ni u petak", istaknuo je.

Slavna kapica

Prisjetio se slavne kapice s utakmice protiv Češke na Euru 2016. godine.

"Što se tiče kapice, i dan danas mislim da su me doktori htjeli ismijati s tom vaterpolo kapicom, ali bar sam završio u Uefinom muzeju, bar nešto pozitivno od toga, ali da sam izgledao lijepo, nisam", kazao je.

"Uloga 2018? To je malo pretjerano da sam bio tihi junak. Svaki igrač želi igrati. Želje i očekivanja igrača i želje izbornika su nešto drugo ili potrebe ekipe. U tom trenutku sam više bio potreban izvan terena nego na terenu i to treba prihvatiti. To nije bilo nešto specijalno, ali svi moraju shvatiti da je uspjeh ekipe ispred osobnog interesa. To se od svih očekuje, a tko nije to spreman napraviti može igrati tenis i to ne u parovima", poručio je.