Srpski portal B92 analizirao je hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon što je u dramatičnom raspletu skupine D izborila osminu finala Europskog prvenstva.

Hrvatska se plasirala u osminu finala EURA kao drugoplasirana momčad skupine D zahvaljujući 3-1 (1-1) pobjedi protiv Škotske u Glasgowu u susretu 3. kola.

Hrvatska je povela golom Vlašića (17), poravnao je McGregor (42), da bi u drugom poluvremenu "senatori" Modrić (62) i Perišić (77) osigurali pobjedu Vatrenima.

"Tamošnja javnost nije puno vjerovala u viceprvake svijeta, ali oni su se uspjeli dići i spriječiti iznenađujuće ispadanje s Europskog prvenstva. To povjerenje je, doduše, opravdano bilo na minimumu, s obzirom na to da Vatreni u prva dva kola nisu puno pokazali protiv Engleske i Češke. Od 'Gordog albiona' su izgubili 1:0, dok su protiv Čeha jedva izbjegli poraz (1:1), zahvaljujući solo akciji Ivana Perišića. Upravo je krilo Intera i protekle večeri bilo u centru pažnje, uz maestralnog Luku Modrića. Obojica su upisali po gol i asistenciju te odveli svoju reprezentaciju do nokaut faze", piše B92 na početku te u nastavku hvali hrvatskog izbornika Zlatka Dalića:

"Dalić je trpio kritike, kako zbog svoje tvrdoglavosti oko taktike i izbora igrača, tako i zbog nekih drugih nelogičnih poteza. Kao što je kritike zaslužio nakon prve dvije utakmice, tako je sada zaslužio pohvale. Trojicu ključnih igrača je stavio na pozicije gdje mogu najviše pokazati, a s jednim iznenađenjem je posebno pogodio. Nikola Vlašić je protiv Škotske postigao vodeći gol, a svojom energijom, driblingom i kretanjem pronalazio je rupe u protivničkoj obrani".

B92 u nastavku hvali Vlašićevu suradnju s napadačem Vatrenih Brunom Petkovićem te ističe da su njih dvojica "pokazali da su kao stvoreni jedan za drugog u napadu Hrvatske".

Srpski portal pohvalio je i Dalića zbog poteza koji je iznenadio javnost, uvrštavanja desnog beka Josipa Juranovića umjesto Šime Vrsaljka u početnu momčad protiv Škota te vraćanja Marcela Brozovića u početni sastav.

Mogu proći i kad ne igraju dobro

"Juranović je jednostavno fizički spremniji od Vrsaljka, a svoju sposobnost je pokazao čestim ubačajima po boku, dobrim ritmom... Dalić je protiv Češke Marcela Brozovića ostavio na klupi, ali u utakmici sa Škotskom nije – i to mu se vratilo.On je sjajno čitao igru protivniče momčadi, oduzetim loptama razbijao je ritam napada, te sprječavao kontre" piše B92 pa zaključuje:

"Od one generacije iz Rusije 2018, u momčadi je 14 igrača. Ona je defintivno slabija od momčadi koja je osvojila srebro na SP-u, ali Vatreni mogu prolaziti svoje protivnike na iskustvo, čak i kad ne igraju dobro."