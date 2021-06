Neke utakmice jednostavno su za opjevavanje, a jučerašnja utakmica Hrvatske na Hampden Parku protiv Škotske (pobjeda 3:1 u izravnom okršaju za osminu finala Eura) upravo je takva. I zato nemojmo biti zakočeni, niti Vatreni nisu bili zakočeni jučer, kao što su bili u prve dvije utakmice na turniru. Hrvati moraju disati kao jedno, jer jedino tako svi skupa opet možemo slaviti, sanjati nogometnu bajku. Moramo biti sinkronizirani, na svim frontovima...

'Automatsko propitkivanje svega, od izbora igrača do taktike'

"Mislim da je to nešto što se tijekom europskog ili svjetskog prvenstva događa redovito i svugdje, pratim malo strane medije i uviđam kako se oni ponašaju prema svojoj reprezentaciji, tipa Njemačka, Austrija, Engleska, Španjolska, vidimo u tamošnjim medijima ali i svugdje da se svi ponašaju na jednom dnevnom nivou, automatsko propitkivanje svega, od izbora igrača do taktike, ma apsolutno svega. Jednostavno, velika je napetost, velike su tenzije, čitava Europa to prati, to gleda, tako da mislim da to nije ni nas zaobišlo... Mislim da je normalna kritika jedna realna i pozitivna stvar. Ono što nije dobro je kad ta kritika krene u omalovažavanje, kad krene u propitkivanje vrijednosti i karaktera naših igrača i izbornika. Smatram je to nepravedno. Bezbroj puta su pokazali svoju kvalitetu i puno nas puta razveselili. Evo i sad, kad je bilo najvažnije i najteže, opet ona prekrasna slika države, svi u kockicama, jedan delirijum oduševljenja cijelog naroda, čitave nacije i to je ono veseli. Sinoć me sve podsjetilo na one najljepše dane i što me strahovito razveselilo, da se sto puta naježiš kad vidiš one scene bilo naših igrača na terenu, bilo naših navijača diljem Hrvatske i Europe", priča nam jutro poslije hrvatskog trijumfa u Glasgowu Nikola Jurčević.

Igrali kao momčad

Veseli više od same pobjede to što je Hrvatska izgledala kao momčad, što je ličila na ono o čemu govori izbornik Zlatko Dalić, čemu teži. Da ova reprezentacija, koja nije ona iz Rusije, bude momčad! Sa svim igračima u njoj, mladim i senatorima...

"Slažem se sa svime i moram još naglasiti kako je Hrvatska jučer bila na energetsko-motivacijskoj TOP razini. Kad je Hrvatska na toj TOP razini, kao što je rekao Luka Modrić, može biti opasna za svakog. U sljedećoj fazi natjecanja trebaju ti se poklopiti neke stvari ali kažem, to je preduvjet da bi bili pravi. Po njihovom govoru tijela svih igrača, od prvog do zadnjeg, da je to jedna momčad koja igra i nastupa kao jedan, kompaktno, koja ima samopouzdanja. Bila j to ona Hrvatska koju volimo i želimo gledati. Pokazali smo da to imamo i samo nam treba taj jedan impuls. Jučer smo ga dobili.

Brozović - Modrić - Kovačić - srce momčadi

Što smo to, osim momčadi, imali jučer a što nismo imali u prve dvije utakmice na turniru protiv Engleske i Češke?

"Mislim da jedna od stvari koje su strahovito bitne je da je definitivno utakmica protiv Škotske pokazala da je naša srce naše momčadi vezna linija Brozović - Modrić - Kovačić. Jednostavno, oni imaju individualnu kvalitetu, igraju na svjetskom nivou, Brozović je jedan od lidera Intera, Modrić je Zlatna lopta i igrač o kojem ne treba trošiti riječi, Kovačić je jedan od važnijih aduta jednog Tuchela i jednog Chelseaja. Momčad koja ima takvu sredinu terena, ima pravo bogatstvo. U nekoj utakmici se može dogoditi da oni nisu na pravom nivou ali definitivno to je jedna trojka na kojoj mi moramo graditi svoju momčad. To je srce naše momčadi koju povezuje, daje ritam igri, povezuje sve linije u momčadi a ostale pozicije napadačke i slično, na njih treba samo onda staviti svakog igrača u neki njegov prirodni položaj i gledati koji igrač je u određenom trenutku u boljoj formi. Protiv Škotske je Hrvatska, kad pogledamo momčad, možda i ono najbolje što imamo izveli na travnjak. Najmanji je problem ako imaš jedan sustav igre koji je dirigiran sa srcem momčadi i definiran kao takav, u tom slučaju više nije ni presudno, primjerice, tko će ti igrati na desnom bočnom, Juranović ili Vrsaljko, s obzirom da Vrsaljko nije baš u nekom ritmu. Kad imamo logiku, onda nam nije problem određena rotacija nekog igrača na neku poziciju. Jučer je sve savršeno funkcionirao, uz igrače koji su ušli s klupe. Mijenjalo se igrača za igrača, ne mijenjajući niti način niti sustav igre. To je bilo super. Ponovno se Hrvatska vratila na onu pravu liniju koja nam treba, gdje se točno zna kako se igra, tko koga mijenja, bez nepotrebnih rotacija za kojih na turnirskom nivou nema previše vremena".

'Hrvatska je jedan nevjerojatan naboj, emocije i napetost'

Nikola Jurčević je, što kao kao pomoćnik Slavena Bilića u reprezentaciji Hrvatske a što kao igrač, na Eurima participirao, bio tri puta. Koliko je po njemu bitna sinkronizacija na liniji navijači-mediji-reprezentacija?

"Kazat ću vam realno, iz iskustva, to je jedan nevjerojatan naboj, emocije i napetost. Najljepša i najvažnija stvar za sve nas i za nas tada i sad za igrače i stožer je kad se poklopi ta sinergija između igrača i navijača, bilo onih na stadionu kojih sad nemamo zbog korone, bilo onih u domovini ili svijetu. To daje jednu dodatnu energiju i dodatan motiv našim igračima. To je Hrvatskoj i pomoglo napraviti taj kult reprezentacije. Kao bivši igrač i kao trener, mislim da se to prenosi na sve generacije, da je svim igračima i stožeru puno veći motiv i naboj, kao i emocija, kad se nalaze u reprezentaciji nego u nekom klubu. Puno se, stoga, teže podnose i porazi i kritike ali su i veselja najveća. Najjači smo kad se dogodi ta sinergija navijača i reprezentacije Hrvatske u nogometu".

'Mediji često idu u krajnost'

Dalić se već nekoliko puta osvrnuo na hrvatske medije tijekom ovog natjecanja po skupinama na Euru. Nisu baš zadovoljni bili pisanjima nekih medija. Nekima se Dalić i zahvalio uoči Škotske na podršci. Koliko je uloga medija u doprinošenju dobre atmosfere na putu prema uspjehu, trebaju li gladiti perom ili biti čvrsti i kritički?

"Teško je to sada reći, znamo kakvi su mehanizni medija, mediji jednostavno traže pomalo i ekskluzivu kao i senzacionalizam. Često idu i u krajnost, često tu ima i prekretničkih i pregrubih analiza ali to je tako, to jednostavno tako funkcionira. Što se tiče Zlatka Dalića, jednostavno on je apsolutno u pravu glede procjene što je dosad napravio i ne treba zaboraviti da je čovjek napravio onaj povijesni hrvatski uspjeh a čak i ako to zaboravimo, pa se okrenemo na sljedeće razdoblje, Hrvatska se uspjela zadržati u A skupini Lige nacija, uspjeli smo se plasirati na Euro, plasirali smo se sad u drugu rundu što je bio naš cilj. Realno smo i u OK situaciji što se tiče plasmana na SP, tako da smatram da je Dalić toliko dobar izbornik i nije baš korektno ako vidimo ponekad, malu naznaku nekih medija, ljudi, gostiju ili slično, koji sapunaju dasku Daliću i pokušavaju ga omalovažiti", zaključio je Nikola Jurčević.

Skupina D Eura, 3. kolo:

Hrvatska - Škotska 3-1 (Vlašić 17, Modrić 62, Perišić 77 / McGregor 42)

Engleska - Češka 1-0 (Sterling 12)

Konačni poredak:

1. Engleska 3 2 1 0 2-0 7

2. Hrvatska 3 1 1 1 4-3 4

3. Češka 3 1 1 1 3-2 4

4. Škotska 3 0 1 2 1-5 1

Raspored utakmica drugog kruga Europskog nogometnog prvenstva:

OSMINA FINALA:

Subota - 26. lipnja

18.00 Amsterdam: Wales - Danska

21.00 London: Italija - Austrija

Nedjelja, 27. lipnja:

18.00 Budimpešta: Nizozemska - 3D/F

21.00 Sevilla: Belgija - 3A/E/F

Ponedjeljak, 28. lipnja

18.00 Kopengahen: HRVATSKA - 2E

21.00 Bukurešt: 1F - 3A/C

Utorak, 29. lipnja:

18.00 London: Engleska - 2F

21.00 Glasgow: 1E - 3/B/C/D

ČETVRTFINALE

2. srpnja (St Peterburg), 18:00 (F1 - 3 A/B/C) - (D2 - E2)

2. srpnja - (Munchen), 21:00 (B1 - 3 A/D/E/F) - (A1 - C2)

3. srpnja (Baku), 18:00 (C1 - 3 D/E/F) - (A2 - B2)

3. srpnja (Rim), 21:00 (E1 - 3 A/B/C/D) - (D1 - F2)

POLUFINALE

6. srpnja (London), 21:00

7. srpnja (London), 21:00

FINALE

11. srpnja (London), 21:00