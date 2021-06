Kad smo se prije utakmice Hrvatske i Škotske na Hampden Parku čuli putem wappa, rekao nam je kako vjeruje u Hrvatsku da može, unatoč slabija dva izdanja na Euru, proći neugodnog domaćina i plasirat se u osminu finala natjecanja.

'Sve će biti dobro. Živjela Hrvatska'

"Sve će biti dobro. Živjela Hrvatska", napisao nam je skaut Osijeka Ivo Smoje. Nakon Vatrene rapsodije i pobjede 3:1 javio nam se sretan, ozaren...

"Čestitam vam", kazao nam je Ivo Smoje kome smo odgovorili:

"Čestitamo i mi vama".

Nema sumnje, svi slavimo, svi uživamo u hrvatskom plasmanu u nokaut fazu i drugo mjesto u grupi D. Slobodno si i vi čestitajte. Jer, uistinu smo svi sinoć disali s Vatrenima, bili kao jedan a u takvoj konsolidaciji snaga, kad je tako, kad su Hrvati jedno, onda je naša nacionalna nogometna momčad najbolja. Kada naši Vatreni igraju kao jedan, kad se bore jedan za drugog, kad svi brane i svi napadaju, kad je nacija uz njih, onda dolaze i velike pobjede, uspjesi... Ne znamo, možda smo još opijeni pobjedom nad Škotskom, možda nam je i Uefa napravila uslugu, proširila format omogućila prolaz 16 reprezentacija u daljnju fazu od njih ukupno 24, ali nemojte nam zamjeriti. Više od same pobjede veseli što smo konačno na ovom turniru izgledali kao - momčad!

'Hrvatska je protiv Škotske stvarno bila momčad'

"Neću ni ja reći ništa prepametno ali mislim da je Hrvatska protiv Škotske stvarno bila momčad, to je istina. Nismo se prilagođavali suparniku, nego smo postavili momčad onako kako u ovom trenutku je najbolje, po igračima, pozicijama i trenutnoj formi. Stavio je izbornik Zlatko Dalić Vlašića od prve minute a on nas je vukao, vratio je i Brozovića u udarni sastav. Mislim da je ovaj put izbornik odlično posložio sastav i da je jako dobro vodio utakmicu. Kod izmjena je bio odlučan, nije zatvarao utakmicu već je s izmjenama gurao momčad ka novom golu. Svaka mu čast na tome. No, ne bih toliko o pojedincima nego baš o momčadi. Naravno da momčad uvijek izbaci onda i pojedince, tako je i Luka briljirao, zabio prekrasan gol... Kad je najteže Hrvatska je pokazala opet da je prava", govori nam Ivo Smoje.

Nikola Vlašić po prvi put je startao u prvih 11 na Euru za Hrvatsku, zabio onaj lijepi gol za 1:0 u 17. minuti i ponio epitet, nagradu najboljeg igrača utakmice...

"On je definitivno bio naš motor, kad je on izašao Luka je završio utakmicu a dok je Vlašić igrao bio je motor momčadi i igrao u fazi napada. To su rođeni igrači, oni romantičari, samo oni zabijaju takve golove... To se ne može učiti. Zabio je lijevom, špicom... To je urođeno u njemu, to se ne može istrenirati. Pun pogodak je bio što ga je Dalić stavio u prvih 11. Pomagao je i u obrani i u napadu, baš je vukao, ako već izdvajamo nekog. Maestralna izvedba".

Modrićev udarac

Luka Modrić zabio je jedan od svojih najboljih, najljepših i najvažnijih golova za Hrvatsku. Desnom iz prve, vanjskom u same rašlje. Baš onako za TV špice. Vrtjet će se njegov gol još dugo...

"Pa nekako ta njegova vanjska noga će postati patent, trebalo bi ju patentirati kao što su brendirali onaj Panenkin jedanaesterac, tako bi trebalo patentirati tu njegovu vanjsku. Mislim da je to onaj Modrićev udarac, ne znam da li ima netko nešto protiv ali on to kroz čitavu karijeru pokazuje, da ima tu vanjsku u samoj igri i razigravanju, kao i prilikom udarca. U posljednje vrijeme u Španjolskoj tom vanjskom isto zabija i sad u najvažnijoj utakmici hrvatske reprezentacije na Euru. Da tako pogodi, malo možda za razmatranje, da to bude Modrićev šut a ne vanjskom", govori nam Ivo Smoje.

Ivan Perišić zabio je glavom za 3:1, bio je to njegov drugi gol na turniru. Prvi je zabio nogom na svoj način, iz prodora, moćno Česima a sad majstorski Škotima na asistenciju Luke Modrića iz kornera...

"Perišić je hrvatska konstanta na ovom prvenstvu. Ništa novo neću reći za njega. Da nikoga ne uvrijedim ali jedan naš apsolutno moderan igrač koji igra u oba smjera. Fizički izdržljiv, tehnički potkovan, neugodan u skoku, dobar u duelu, ma ne znam, ono, stroj. Konkretan je u fazi napada, zabija gol lijevom, desnom, glavom... U momčadi protiv Škota imali smo igrače koji mogu istrčati, odigrati brzu tranziciju. Vlašić je uz njega tražio dubinu, bez lopte. Znate, teško je danas igrati nogomet ja tebi ti meni, sva tri dodira, to smo imali preko njega i Perišića, ali i Juranovića na desnoj koji je odigrao najbolju utakmicu u životu. Kapa mu do poda, s njim smo dobili tranziciju brže prilagodbe u fazu napada na protivničkoj polovici".

Kultura navijanja

Smoje je naglasio i jednu stvar...

"Kultura navijanja, u 84. minuti pri rezultatu 3:1 za Hrvatsku, Hampden Park, navijači plješću svojim igračima. Uz sav onaj pritisak, euforiju koja se stvorila nakon remija na Wembleyju protiv Engleske, oni su naši snage i mudrosti da zaplješću nogometašima koji gube s dva gola razlike i ispadaju s natjecanja. Čitav stadion je pred kraj navijap gromoglasno za Škotsku. To je ono na što sam ja ljubomoran, iako po prirodi nisam ljubomorna osoba jer sam zadovoljan čovjek. No, kao navijač, ljubomoran sam kako se škotski navijači ponašaju i odnose prema svojoj reprezentaciji koja gubi u Glasgowu. Evo, malo za promišljanje svima nama koji smo bili kivni, ljuti, prozivali, tražili krivca u reprezentaciji Hrvatske, jedan lijepi primjer kako se voli reprezentacija i kad ne ide i kad gubi, da se uvijek bodri, jedan klasični primjer".

'Rasterećena Hrvatska je najopasnija'

Naravno da su ovom pobjedom i igrom apetiti porasli, odnosno vratili se u normalu, ako se uzme u obzir da je Hrvatska ipak aktualni doprvak svijeta...

"Mislim da smo sad rasterećeni, možemo dobiti sve, Šveđane, Slovake, Poljake i Španjolce... Ono što je važno je da se trebamo odmoriti, u ovoj utakmici su se naši igrači prilično potrošili. Onda nakon toga, rasterećeni ući u utakmicu osmine finala. Cilj je ispunjen, sada smo opasni za sve tko god da dođe pa čak i Španjolska. Nemamo se razloga bojati nikog. Ova utakmica je pokazala da je Hrvatska spremna trčati, da se spremna nadigravati, pa i potući u nekim defenzivnim zadaćama. Drago mi je što je naš Borna Barišić zaigrao, debitirao na Euru i vratio se na kraju krajeva na travnjak. Vjerujem da će Hrvatskoj pomoći u daljnjoj fazi natjecanja. Dosad je bio standardan igrač. Ne bojim se nikog, koga god da dobijemo", zaključio je Ivo Smoje.

Hrvatska - Škotska 3-1 (Vlašić 17, Modrić 62, Perišić 77 / McGregor 42)

Engleska - Češka 1-0 (Sterling 12)

Ljestvica:

1. Engleska 3 2 1 0 2-0 7

2. Hrvatska 3 1 1 1 4-3 4

3. Češka 3 1 1 1 3-2 4

4. Škotska 3 0 1 2 1-5 1

Raspored utakmica drugog kruga Europskog nogometnog prvenstva:

OSMINA FINALA:

Subota - 26. lipnja

18.00 Amsterdam: Wales - Danska

21.00 London: Italija - Austrija

Nedjelja, 27. lipnja:

18.00 Budimpešta: Nizozemska - 3D/F

21.00 Sevilla: Belgija - 3A/E/F

Ponedjeljak, 28. lipnja

18.00 Kopengahen: HRVATSKA - 2E

21.00 Bukurešt: 1F - 3A/C

Utorak, 29. lipnja:

18.00 London: Engleska - 2F

21.00 Glasgow: 1E - 3/B/C/D

ČETVRTFINALE

2. srpnja (St Peterburg), 18:00 (F1 - 3 A/B/C) - (D2 - E2)

2. srpnja - (Munchen), 21:00 (B1 - 3 A/D/E/F) - (A1 - C2)

3. srpnja (Baku), 18:00 (C1 - 3 D/E/F) - (A2 - B2)

3. srpnja (Rim), 21:00 (E1 - 3 A/B/C/D) - (D1 - F2)

POLUFINALE

6. srpnja (London), 21:00

7. srpnja (London), 21:00

FINALE

11. srpnja (London), 21:00