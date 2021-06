Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je briljantnu utakmicu protiv Škotske u posljednjem kolu skupine D Europskog prvenstva i pomogao je svojoj momčadi da osigura plasman u osminu finala. Modrić je postigao drugi gol za Hrvatsku i na kraju su slavili s 3:1 i osigurali drugo mjesto u skupini.

"Sretni smo jer smo odigrali veliku utakmicu i plasirali se u osminu finala. Nismo bili zadovoljni nastupima u prva dva kola i znali smo da možemo biti bolji. Kad igramo ovako, mi smo opasno za sve," naglasio je hrvatski kapetan.

Modrić je u 62. minuti zabio gol za 2-1. Petković je primio loptu u kaznenom prostoru Škotske, odložio ju za Kovačića koji je vidio dotrčavanje Modrića te mu poslao idealnu loptu za udarac sa 20-ak metara. Hrvatski kapetan odlučio se za udarac vanjskim dijelom kopačke, a lopta je odsjela u gornjem desnom kutu.

"Ovaj gol mi puno znači, ali naša igra još više, od početka do kraja. Sretan sam što je moj pogodak pomogao, ali najvažnija je pobjeda," zaključio je Modrić.

Bacio legende u trans

Modrićev gol obišao je nogometni svijet, a njegovoj tehnici udarca dive se i brojne nogometne legende poput evo, Roya Keanea.

"Briljantan gol briljantnog igrača. Golemi respekt za Modrića, fantastičan je. A koliko mu je godina, 35 je li tako?... Mislim da nikada u svojoj karijeri nisam pucao loptu ovako kako je on puca, vanjskom. Kakva je to bila završnica! Briljantan je, obožavam ga gledati", govorio je tako Keane za ITV o Modriću nakon utakmice.

Komentirao ga je i slavni Ian Wright. "Obično kada igrač njegova kalibra dobije loptu u toj poziciji i ima toliko vremena na njoj, misliš da će pucati, prirodnije, lijevom nogom, ali on se odluči na šut desnom nogom i to vanjskom. I to je zapanjujuće", komentirao je Wright.