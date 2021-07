Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac', činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine govno (stavio je emoji. op.a.). Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu.

Napisao je to među ostalim na Instagramu Ante Rebić nakon ispadanja Hrvatske s Eura. Prozvao je on tako i izbornika Zlatka Dalića, koji mu je odgovorio tijekom gostovanja na HRT-u.

Na udaru i legende

"Svaki komentar podržavam i poštujem. Svatko ima pravo izjasniti se i reći što misli. Ja bih to ostavio cijeli život, ne bih to brisao za 20 minuta. Ostani frajer za cijeli život. Je li Rebić ovim potezom sam sebi zatvorio vrata reprezentacije? Tko sam ja da nekome zatvaram vrata reprezentacije? Nikad to nisam radio", poručio je izbornik.

Na Rebićevom radaru osim izbornika našli su se Robert Prosinečki, Goran Vlaović i Anton Samovojska.

“A stručLJAci s TV-a; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku! ‘Zajedno smo jači’ #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih – Hrvatska”, napisao je Rebić i zatim obrisao storyje, no ostali su screenshotovi.

Njegov potez naišao je na osude stručne javnosti. Igor Pamić izjavio je za Net.hr kako ga više nikada ne bi zvao u reprezentaciju.

U najgoroj momčadi

"Ako je izbornik prihvatio svoju grešku, ako su drugi prihvatili svoju grešku, onda i Rebić mora prihvatiti svoju grešku. Rebić može tražiti alibije, ali se nitko ne može tako ponašati. Rebić je igrao na desnom krilu, pa u špici, pa nije igrao i sada je igrao na lijevom krilu. Razumijem da on možda nije mogao dati najbolje, ali prepustimo to izborniku. Međutim, ovakve stvari govoriti... Ne da nije adekvatno, nego se on sada treba pojaviti pred nekim. Lako je pred Prosinečkim, lako je pred Vlaovićem, ali treba se pojaviti pred suigračima, pred izbornikom. Da sam ja izbornik on u reprezentaciji ne bi igrao jer to nije rječnik i ponašanje jednog reprezentativca koji predstavlja jednu državu i narod"; kazao je Pamić. Više o tome možete pročitati ovdje.

A u međuvremenu, procurio je podatak koji ne ide ni najmanje Rebiću u prilog. Naime, prema ocjeni WhoScoreda krilni napadač Milana među najgorim je igračima Eura s ocjenom 6.08 te se našao u momčadi u kojoj nitko ne želi biti. Nakon svega je i više nego jasno da mu je bolje da je šutio.

Perišić u odabranom društvu