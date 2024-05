Zbog Eura će čak osam od deset stadiona promijeniti ime: Zna se koji je razlog tome

Olympiastadion Berlin - raspored utakmica: 15/06: Španjolska vs Hrvatska (18:00) 21/06: Poljska vs Austrija (18:00) 25/06: Nizozemska vs Austrija (18:00) 29/06: Osmina finala – 2A vs 2B (18:00) 06/07: Četvrtfinale (21:00) 14/07: Finale (21:00)