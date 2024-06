Nicolo Barella, iskusni veznjak Intera i Italije koja s Hrvatskom igra posljednju utakmicu u skupini B na Euru 24. lipnja, pati od ozbiljnog zamora bedrenog mišića samo 8 dana prije početka Eura i talijanska javnost je zabrinuta.

Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport piše o tome u nekoliko tekstova, a prva je vijest o tome bila pod naslovom "Barella zaustavljen, alarm u Italiji. Ricci i Fagioli su na stand byu" i dodaje: "Izbornik Spalletti želi da Barella igra već prvi meč Eura protiv Albanije, ali za tako nešto Barella bi treba ostvariti ogroman napredak."

Tekst počinje ovako:

"Za druge dan i pol odmora, za njega dan i pol meditacije. Luciano Spalletti jučer je ostao u Covercianu, gdje "obično jede ribu". Fosfor pomaže umu i trener mora biti što jasniji, u ovim satima, da procijeni sve informacije koje će prikupiti i da ne napravi krive izbore,povuće krive poteze. Razmišlja koga izostaviti s popisa putnika za Njemačku. Ima 29 igrača na rasplaganju, a 26 ih ide. No, klupko se zapetljalo zbog "dvije-tri normalne komplikacije u ovakvim situacijama'. Meret, jučer najavljen kao starter protiv Under 20s, "osjetio je kontrakturu i stao". Još jedan igrač 'ima istegnuće mišića' i to je Folorunsho, a tu je i Barella, igrač s najviše osobnosti, iskustva i "europske" dubine u momčadi. Veznjak koji može i mora pojačati tempo, koji diktira igru momčadi. Čovjek koji je najviše navikao spajati linije, čovjek dvije faze igre. Više od ove komplikacije, razlog koji zabrinjava i stoga zahtijeva zaokret od 360 stupnjeva u planovima i strategiji igre, ako ne želimo da nam se reprezentacija muči na Euru", stoji u tekstu.

Nakon toga, novinar Gazzette dello Sporta Fabio Licari donosi tekst pod nazivom: Iza ozljede Barelle: Nakon Scudetta sporiji ritam kao i cijeli Inter."

Barella i Inter su išli brzo, prebrzo za nastavak prvenstva pa je, vjerojatno, Talijan malo izgubio ritam i pretrpio udarce rada u prvim danima Coverciana.

S obzirom na to da privatnost (s pravom) vlada medicinskim pitanjima, čini se da nema sumnje da je Barella zaustavljanje prije Turske povezano s umorom desnog rektusa femorisa.

Problem ne dva dana, da se razumijemo, nije za podcjenjivanje, pa je njegovo prisustvo u prijateljskoj utakmici protiv Bosne u najmanju ruku nepreporučljivo. Ne moramo ništa saznati o Barelli. Od danas će sve biti usmjereno na pripreme za Europsko prvenstvo, s ciljem da to bude već od debija.

Ukoliko Barelli ne bude spreman, a u ovakvoj situaciji u kojoj se Barelli nalazi nužan je odmor kako do upravo ozljede ne bi došlo, jer se situacija lako može pogoršati, bio bi ogroman udarac za Italiju jer radi se o igraču ogromne kvalitete i iskustva, s 53 utakmice za reprezentaciju.

Barella je prije tri godine bio ključni igrač kada su Azzurri osvojili Euro. Spalletti ne može zamisliti da bez njega krene u obranu naslova, u skupini s Albanijom, Španjolskom i Hrvatskom.